Bancos e financeiras lideram ranking de reclamações em Caratinga em 2024

CARATINGA– Os bancos, financeiras e administradoras de cartão estão no topo das reclamações registradas na plataforma consumidor.gov.br em Caratinga durante o ano de 2024. De acordo com os dados divulgados, o segmento foi responsável por 151 das 343 reclamações totais, consolidando-se como o principal alvo de insatisfação dos consumidores locais.

Em seguida, destacam-se as reclamações relacionadas a operadoras de telecomunicações, incluindo telefonia, internet e TV por assinatura, além de empresas de pagamento eletrônico, provedores de conteúdo e outros serviços, comércio eletrônico, fabricantes de eletroeletrônicos, produtos de telefonia e informática, programas de fidelidade, viagens, turismo e hospedagem, e transporte aéreo.

Entre os assuntos mais frequentes, os consumidores reclamaram principalmente de questões relacionadas a cartões de crédito, débito e cartões de loja, que representaram 15,16% do total de queixas. Problemas com crédito consignado e cartões de crédito consignado também foram comuns, somando 8,45% das reclamações. Serviços de pagamento online, via celular ou maquininhas responderam por 7% das queixas, enquanto crédito pessoal e outros empréstimos, exceto financiamento de imóveis e veículos, alcançaram 6,71%. Além disso, os consumidores também relataram problemas com serviços na internet, como provedores, hospedagem, aplicativos, streaming e jogos, que corresponderam a 5,83%, e com aparelhos celulares, que representaram 5,54%.

Os problemas mais reclamados incluíram dificuldades ou atrasos na devolução de valores pagos, reembolsos ou retenção de valores, que somaram 9,91% das queixas. A não entrega de contratos ou documentação relacionada aos serviços foi mencionada em 8,75% dos casos, enquanto cobranças indevidas ou abusivas para alteração ou cancelamento de contratos foram citadas em 7,29% das reclamações.

A análise também revelou o perfil etário dos consumidores que mais registraram reclamações na plataforma. A maioria está na faixa de 31 a 40 anos, representando 32,07% do total, seguida por consumidores entre 21 e 30 anos, com 24,78%, e entre 41 e 50 anos, com 18,95%.