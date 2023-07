Banco do Brasil apresenta Plano Safra 2023/2024

CARATINGA- A agência do Banco do Brasil em Caratinga apresentou o Plano Safra 2023/2024. Ao todo no País serão R$ 240 bilhões para o financiamento, volume 27% superior ao observado na safra passada.

Os agricultores familiares e médios produtores contarão, inicialmente, com R$ 48 bilhões, enquanto a agricultura empresarial terá R$ 139 bilhões.

Para o custeio, será destinado R$ 121 bilhões. As operações de investimento, que levam tecnologia ao campo, receberão R$ 42 bilhões. Outros R$ 24 bilhões estão destinados para comercialização e industrialização, enquanto títulos, crédito agroindustrial e giro terão R$ 53 bilhões.

Rogério Morais, gerente-geral da agência Caratinga, destaca que os produtores terão acesso a muitos benefícios. “Importante deixar claro para a população de Caratinga e região que o Banco do Brasil mais uma vez continuará como principal parceiro de agronegócio, então o Plano Safra é um planejamento estratégico do Governo Federal que utiliza das instituições financeiras do nosso país para fazer a devida aplicação do crédito agrícola e apoiar a economia do país. Condições diversas para custeio da atividade e para as linhas de investimento, aquisição de máquinas, armazéns e diversos itens de investimentos.

Conforme Rogério, a equipe do BB está pronta para receber os produtores rurais, tirando todas as dúvidas e destaca a vocação de Caratinga para o agro. “Caratinga trabalha com diversas linhas do agronegócio, então o principal, o café, mas, tem a cadeia da pecuária; temos aqui grandes produtores rurais do leite, a linha de corte, tem a questão também da Ceasa e sua importância na região porque atende e dá suporte aos pequenos produtores rurais, que ali estão fornecendo hortaliças, legumes, etc”.

O secretário de Agricultura Alcides Leite de Mattos destaca a importância de o produtor aproveitar as oportunidades ofertadas pelo banco e investir em seu negócio. “Ficamos muito felizes, estávamos numa expectativa muito grande de qual seria a dimensão desse plano Safra. A gente quer acreditar que os empréstimos, o custeio das nossas lavouras sairá a contento, será esse diferencial aí entre a Selic e o custo que está sendo ofertado para os produtores rurais. E mudar esse viés de um pouco de pessimismo que estava iniciando e jogar otimismo. Temos que jogar pra frente, nós produtores rurais somos convictos que a benção de Deus vem e temos que acreditar. Vamos buscar recurso no banco, vamos investir e trabalhar, que Deus proverá”.

Alcides reforça o incentivo aos produtores rurais, para que mantenham uma expectativa otimista para o mercad. “Como secretário de Agricultura, fico preocupado um pouco pelo preço da arroba do boi que caiu, o milho que caiu, mas, vamos acreditar que as coisas são só momentâneas e que a produção bem-feita e bem trabalhada vamos ter os preços e atender a nossa necessidade da agricultura. Um abraço ao nosso gerente Rogério, que está com muito entusiasmo em fazer esse Plano Safra. Esse não a expectativa é maior, queremos ver esse entusiasmo do produtor rural em investir. Na prefeitura estamos trabalhando com a infraestrutura rural, chegou ontem (quinta-feira) uma máquina para contribuir. Precisamos que o agricultor acredite, vamos trabalhar para que as coisas aconteçam. Não adianta depois ter um preço bom e a gente não ter a produção. Vamos acreditar, seguir em frente igual nós fizemos nesses últimos anos e pedir a Deus que o preço venha na hora da colheita e possamos seguir com os nossos negócios”.

Roberto Aquino, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, também acompanhou o lançamento do Plano Safra e enfatiza que a região é agro. “Uma região de pequenos, médios e grandes produtores. Com essa liberação de crédito tenho certeza de que o produtor rural irá se organizar e capitalizar para cobrir as suas despesas. É muito importante esse lançamento, porque são milhões injetados na nossa região e isso vem a fomentar um crescimento do agro e da nossa região de Caratinga”.

Os clientes podem ter mais informações sobre o Plano Safra 2023/2024 pelo site www.bb.com.br ou diretamente na agência Caratinga, que funciona das 11h às 16h.