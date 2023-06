Banco de Alimentos realiza curso de produção de polpa de frutas

CARATINGA- A equipe do Banco de Alimentos recepciona, seleciona, separa e analisa a qualidade dos produtos e os entregam às entidades assistenciais. Além deste trabalho que é desenvolvido, o Banco está expandindo suas atividades com a realização de curso em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O primeiro curso teve início na quarta-feira (31), tendo foco na produção artesanal de polpa de frutas. Conforme Rodrigo Alves da Silveira, engenheiro agrônomo, em sua origem, o Banco de Alimentos foi planejado para uma utilização mais ampla do que apenas repasse de mercadorias. “Trabalhamos com mercadoras que vêm de doação do produtor rural da Ceasa, com programas de aquisição governamental, mas, essas é apenas uma das etapas. Estamos agora começando o primeiro curso na produção de polpas de frutas. Muitas vezes recebemos um volume além daquilo que será consumido de imediato e precisamos conservar isso da melhor maneira possível, para ser utilizado na alimentação das pessoas. Então, junto com o Senar, vamos começar a trazer esses cursos para dentro da nossa estrutura que é grande, com equipamentos adequados”.

Fernanda Barbosa, instrutora da Senar, destaca que o curso é ofertado pelo sistema Faemg/Senar, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e a prefeitura. “O objetivo é o aproveitamento integral das frutas produzidas na região, o beneficiamento delas, para aproveitá-las por um período maior, os nutrientes que essas frutas oferecem e gerar uma possível fonte de renda para os produtores. A gente sabe que na época da safra temos bastante produção de determinas frutas e muita parte dessa produção é perdida na colheita, no transporte, no armazenamento e uma forma de beneficiar essas frutas é trabalhando elas de alguma forma, na produção de doces ou de polpas de frutas”.

A carga horária é de 24 horas, divididas em três dias, para favorecer o aprendizado do aluno. O curso se encerra nesta sexta-feira (2). “.

A produtora rural Andreia Nascimento é uma das alunas do curso e destaca que a intenção é começar a produzir polpa, a partir das frutas disponíveis em sua propriedade. “Uma renda mais familiar, está sendo muito bom esse curso do Senar, acho que vamos ter um aproveitamento muito bom, aprendemos muita coisa e que vamos levar para nossa família, um incentivo, um meio de comercializar os produtos. Manusear as frutas, como lidar com os processos de guardar, por exemplo”.

José Corintho, presidente interino do Banco de Alimentos reforça a importância da realização de capacitações. “Avaliamos de uma forma muito positiva, a administração tem apoiado esses cursos do Senar, Caratinga é uma das cidades que mais efetiva cursos na região. É trazer informação para aproveitar os alimentos, fazer uma polpa de fruta, um trabalho com esses alimentos”.