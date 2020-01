Banco de Alimentos de Santa Rita de Minas

Reunião marca início das atividades 2020. Programa de Aquisição de Alimentos foi o assunto debatido

SANTA RITA DE MINAS – O Banco de Alimentos de Santa de Rita de Minas segue em plena atividade. Na última sexta-feira (10) aconteceu uma reunião nas dependências da sede da entidade com os agricultores que fornecerão para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município. Também estiveram presentes o prefeito Ademilson Lucas, o secretário municipal de Fazenda, Jeferson, e o representante do Banco de Alimentos de Engenheiro Caldas José Normando.

Durante o encontro foi feita uma avaliação positiva dos trabalhos do Banco de Alimentos e foram tratados os projetos para este ano, pois Santa Rita de Minas é o único município no Leste de Minas Gerais que recebeu recursos do PAA Termo Adesão para 2020.

