Banco de Alimentos de Santa Rita de Minas se consolida em momento de pandemia de covid-19

SANTA RITA DE MINAS – Banco de Alimentos de Santa Rita de Minas se consolida como instrumento de combate a vulnerabilidade alimentar e nutricional neste momento de pandemia de covid-19.

O Banco de Alimentos atualmente recebe alimentos de diversos agricultores familiares de Santa Rita de Minas e outras cidades da região através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e outras ações de captação de alimentos, deste modo são dezenas de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social que tem acesso a alimentos de qualidade e com regularidade.

Para o prefeito Ademilson Lucas, “a atuação do Banco de Alimentos neste momento comprova que o governo municipal está preocupado com enfretamento a situação gravíssima que esta pandemia de covid-19 tem gerado. É muito gratificante saber que Santa Rita de Minas tem contribuído com cidades maiores no combate a fome neste momento de crise. É gratificante saber que nossa agricultura tem ajudado Itabira, Coronel Fabriciano e outros a combaterem este que ainda é o maior flagelo da humanidade que é a fome”.

Os alimentos recebidos são doados para instituições sociais, CRAS e até mesmo outros Bancos de Alimentos que fazem parte da Rede Leste de Bancos de Alimentos (RELBA) e que não estão conseguindo captar alimentos suficientes para atender suas demandas.

A coordenação do Banco de Alimentos de Santa Rita de Minas está a cargo de João Paulo, que também é o presidente da RELBA e equipe de profissionais, entre eles: Márcia Elisabete, Claudia, Isaias e Ivan Júnior.

Assessoria de Comunicação