Banco de Alimentos cadastra instituições sociais

CARATINGA- O Banco de Alimentos de Caratinga está com inscrições abertas até o dia 27 de fevereiro para instituições sociais que desejam receber alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Desenvolvimento Social, e para a primeira avaliação e triagem, as entidades interessadas precisam apresentar a documentação exigida.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer as instituições que trabalham com assistência social, garantindo mais suporte a quem precisa. A nutricionista e presidente do Banco de Alimentos, Lorena Roza, comentou sobre a expectativa positiva em relação à condução dos trabalhos em 2025.

“Uma expectativa muito boa com relação à condução do trabalho do Banco de Alimentos. Estou retornando para cá esse ano, é um trabalho que eu gosto muito de desenvolver. A gente tem uma resolução de referência que define quais são as regras que essas entidades precisam atender para estarem aptas a serem contempladas com as doações de alimentos”, afirmou Lorena.

O programa conta com a parceria da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que realiza a compra dos alimentos junto aos fornecedores, para que o Banco de Alimentos faça a distribuição para a rede socioassistencial de Caratinga. “Temos os projetos junto à Conab para concluir, que tem saldo restante dos anos anteriores e mais uma proposta da Associação de Dom Modesto para iniciar, que são os beneficiários fornecedores. O Programa de Aquisição de Alimentos tem os beneficiários fornecedores, que são as associações dos produtores rurais, e os beneficiários consumidores, que são essas entidades que estão sendo cadastradas”, explicou a presidente.

O cadastro das instituições interessadas é realizado pelo Departamento de Gestão de Benefícios, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que convoca as entidades aptas a participar do programa. Lorena Roza também destacou a importância de garantir que as entidades cadastradas atendam a requisitos legais, como o reconhecimento pelo Conselho Municipal de Assistência Social ou a certificação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).

“A lei determina que essas entidades sejam reconhecidas ou pelo Conselho Municipal de Assistência ou tenha um certificado do CEBAS, que são documentos que comprovam que aquela entidade realmente é de cunho social, realmente desenvolve um trabalho que está dentro da tipificação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”, ressaltou Lorena.

A distribuição de alimentos será feita por prioridade. “Atendemos por prioridade absoluta as entidades que fazem trabalho social onde os assistidos residem no local. A segunda prioridade são os locais onde fazem distribuição de cestas de alimentos, dividindo e distribuindo para famílias cadastradas no Cadastro Único e assistidas pelos CRAS e CREAS. A terceira prioridade é a rede de ensino”, explicou.

Lorena também falou sobre a importância do apoio da agricultura familiar para garantir o acesso a uma alimentação saudável e sustentável. “O acesso a uma alimentação saudável não tem como acontecer sem o apoio da agricultura familiar. É por meio da agricultura familiar que a gente consegue promover o acesso a uma alimentação segura, que são os alimentos locais, produzidos por pessoas da nossa região, dentro do padrão de qualidade, minimamente agressivos ao meio ambiente. Segurança alimentar e nutricional sustentável é um meio de garantir que as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade, produzidos com o mínimo de impacto ambiental possível”, concluiu.

As entregas dos alimentos começam provavelmente após o Carnaval, e as entidades que forem aprovadas poderão contar com o apoio do Banco de Alimentos de Caratinga ao longo de 2025.