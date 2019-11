BALANÇO ESPORTIVO

Confira os resultados do Tiro Esportivo, Atletismo e Ciclismo

DA REDAÇÃO- O DIÁRIO DE CARATINGA traz o resultado de competições que contaram com a participação de atletas patrocinados pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga. Confira:

TIRO ESPORTIVO

A Equipe Tiro Prático, composta pelos atletas Edson Firmino, Herilberto Pereira e Lorena Alves Firmino apresenta os resultados conquistados em agosto, setembro e outubro.

No dia 31 de agosto de 2019, o Clube Alfa, localizado na cidade de Governador Valadares, sediou o 1º Torneio Regional de Silhuetas Metálicas. Edson conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze, sendo o 2° lugar na categoria Rimfire sem apoio com mira ótica, 2° lugar na categoria Rimfire sem apoio e sem mira ótica e o 3° lugar na categoria Livre Hunter com luneta.

Já no mês de setembro foram duas competições. No dia 12, Herilberto Pereira participou da quinta etapa do Campeonato Mineiro Online de Tiro Rápido de Precisão, em Belo Horizonte e conquistou ouro na categoria Revólver Sênior e bronze no geral. Na categoria Pistola Sênior conquistou a medalha de prata.

Pela quarta etapa do Campeonato Regional de Silhuetas Metálicas, que ocorreu no dia 15 daquele mês, na cidade de Viçosa, Edson Firmino conquistou o ouro na categoria rifle 22 e Herilberto Pereira a prata na categoria rifle 38.

No dia 6 de outubro na 5ª etapa dos campeonatos Mineiro Online de TRP, NRA, Saque Rápido e Desafio do Aço, Edson Firmino conquistou a nona colocação na modalidade Tiro Rápido de Precisão- categoria Light e Herilberto Pereira conquistou prata na modalidade Saque Rápido, categoria Pistola Classic Sênior; modalidade Tiro Rápido de Precisão categoria Pistola Classic Sênior conquistou prata e na modalidade Desafio do Aço, categoria Revólver sênior conquistou bronze.

Em 13 de outubro, a equipe participou do 1° Campeonato Regional de Rifle calibre 22 do Clube de Tiro CFA (Centro de Formação de Atiradores) em Inhapim. Lorena Alves conquistou o 1° lugar na categoria Damas. Na categoria masculino, Edson Firmino conquistou o 2° lugar e Herilberto Pereira o 3° lugar.

Na quinta e última etapa do Campeonato Regional de Silhuetas metálicas do Clube Náutico Alvorada (Lagoa Silvana), ocorrido no dia 19 de outubro, Edson Firmino ficou empatado em terceiro lugar.

Por fim, no dia 31 de outubro, Herilberto Pereira participou da sexta etapa do Campeonato Mineiro TRP Indoor em Belo Horizonte e conquistou o 1° lugar nas duas categorias Revólver Sênior e Overal. Na categoria Pistola Sênior ficou em 1° lugar e em 4º lugar no Overal.

ATLETISMO

No domingo (10), a Equipe Hélio Ferreira participou da última etapa do Circuito Unimed Vale do Aço de Corrida de Rua. A equipe caratinguense foi campeã da prova masculina de 10km com o atleta Sidinei Fernandes, que também foi campeão do ano na somatória das três etapas que acontecem em Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano. Também na modalidade de 10 km Thaís Gonçalves foi a segunda colocada na categoria 18 a 29 anos e Ronilda do Nascimento terceira colocada na categoria 40 a 49 anos.

A equipe também foi campeã da prova feminina de 5km com Claudiane Sales. Nos 5 km a equipe teve vários pódios por categoria: João Marcos (terceiro lugar categoria 15 a 19 anos), Wanderson Teixeira (segundo lugar 20 a 24 anos), Jennifer Rayane (segundo lugar 20 a 24 anos), Cristiany do Nascimento (terceiro lugar 35 a 39 anos), Renato Rogério (terceiro lugar 40 a 44 anos), Robson Sales (segundo lugar 45 a 49 anos).

A equipe conseguiu o 5° lugar geral na prova de 21 km com Elizângela Lúcio e 1° lugar na categoria até 30 anos com Weverton Cézar. Os atletas contam com patrocínio da Academia Recanto Fitness, Farmácia Essence, Auto Moto Escola Aliança, Ford Automobrás, B201 Sport Wear, SSX Gestão e Negócios, Frical, Cachaça Caratinga, Clínica Hauora e Bolsa Equipe – Prefeitura de Caratinga.

Ainda sobre o atletismo, Evaristo Hoste de Moura também apresenta seus resultados. No dia 8 de setembro, em Raposos, ele participou da 1ª Corrida da Amizade, classificando-se em 1º lugar na faixa etária de 50 a 54 anos com o percurso 6 Km. Governador Valadares foi outra cidade visitada pelo atleta no dia 15 de setembro, a 1ª Corrida Maçônica Lírio dos Vales e trouxe o troféu de 1º lugar nos 6 Km – faixa etária 50 a 54 anos.

No dia 28 de setembro, Evaristo participou do Trail Run 5 Km do XTerra em Tiradentes e subiu ao pódio para receber a medalha de 1º colocado.

Em outubro, foram duas competições, no dia 6 a Corrida Taguatinga 10Km, sendo o atleta de número 64 a concluir o percurso entre os 329 participantes – 10º colocado na faixa etária e no dia 13 de outubro participou da Meia Maratona das Três Fronteiras, cuja largada ocorreu no Paraguai, atravessou Foz do Iguaçu e teve sua chegada na Argentina, num percurso de 21Km. “Vale salientar que o Bolsa Atleta Municipal oportunizado pela Prefeitura Municipal de Caratinga, tem sido uma ferramenta que vem oportunizando inúmeras de minhas inscrições nas corridas no decorrer do ano”, declara Evaristo.

CICLISMO

A Família Vilela (Ana Laura Oliveira de Moraes, Soraya Soares Oliveira de Moraes, Gustavo Vilela de Moraes e Gustavo Vilela de Moraes Júnior) segue representando Caratinga no Ciclismo. Eles fazem o balanço esportivo dos meses de setembro e outubro.

01/09/2019- Desafio em Malacacheta

Ana Laura Oliveira de Moraes – Campeã na sub-30

Soraya Soares Oliveira de Moraes – Vice-campeã na Master

Gustavo Vilela de Moraes – 2° na sub-45

Gustavo Vilela de Moraes Júnior – 1° geral

22/09/2019 – Maratona Internacional Chaoyang da Estrada Real em Itabirito

Ana Laura Oliveira de Moraes – Sofreu um pequeno acidente e quebrou a clavícula

Soraya Soares Oliveira de Moraes – Campeã na Master

Gustavo Vilela de Moraes – 2° na sub-45

Gustavo Vilela de Moraes Júnior – 9 ° Super Elite

29/09/2019 – 2ª Maratona de MTB da Lagoa Silvana em Ipatinga

Gustavo Vilela de Moraes Júnior – 1° geral

Gustavo Vilela de Moraes – 3°geral

06/10/2019- 1ª Copa Extreme em Teófilo Otoni

Gustavo Vilela de Moraes- 2° geral e 1° sub 45

Soraya Soares Oliveira de Moraes – 1° geral feminina

27/10/2019- 3° Passeio Ciclístico de Carlos Chagas

Gustavo Vilela de Moraes- 1° geral

Soraya Soares Oliveira de Moraes – 1° geral feminina