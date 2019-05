DA REDAÇÃO- O DIÁRIO traz balanço esportivo do Atletismo e Tiro Esportivo. Confira os resultados dos atletas Maria Aparecida da Silva, Edson Firmino e Herilberto Pereira.

ATLETISMO

A atleta Maria Aparecida da Silva apresenta as competições que participou nos primeiros meses de 2019. “Agradecendo primeiramente a Deus, aos patrocinadores, Prefeitura de Caratinga através do Programa Bolsa Atleta e grupo de corrida BodySport pelo apoio. Aos amigos e colaboradores em geral”, frisou.

Confira:

27/01/2019- Corrida de Aniversário de Governador Valadares

1º lugar faixa- 10 km

10/03/2019- Correr e Caminhar para Viver Bem- etapa 62 (Governador Valadares)

Participação- Não houve premiação

17/03/2019 – Corrida da Polícia Federal contra a Corrupção- Belo Horizonte

Participação- 10 km

07/04/2019- Circuito Unimed- etapa Timóteo (5 km)

Segundo a atleta, chip deu defeito e não cronometrou o tempo.

28/04/2019- Corrida Rústica de São João do Manhuaçu

1° lugar faixa- 5 km

05/05/2019- Corrida Solo

Desafio Valadarense de seis horas de corrida, denominado de Ultramaratona

4° lugar geral- 38.4 km

TIRO ESPORTIVO

No dia 9 de maio, atletas de Caratinga estiveram em Belo Horizonte, na sede da Federação Mineira de Tiro Prático, para participar da terceira etapa do campeonato Mineiro de TRP Indoor. Edson Firmino conquistou o 13° lugar na categoria Light. Herilberto Pereira, também representando Caratinga, conquistou o 4° lugar na categoria Pistola Sênior e o 1° lugar na categoria Revólver Sênior. Eles agradecem ao patrocínio da Prefeitura de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta.