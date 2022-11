BALANÇO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL NA REGIÃO

Bolsonaro virou votação em Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e São Sebastião do Anta. Lula venceu em seis municípios

DA REDAÇÃO- Nos municípios de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e São Sebastião do Anta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu ter um resultado diferente no segundo turno em relação ao primeiro. O candidato do PL focou sua campanha na reta final no Estado de Minas Gerais, considerado segundo maior colégio eleitoral do País.

No primeiro turno, Bolsonaro foi o mais votado em cinco municípios da região, incluindo Caratinga, sendo os demais Inhapim, Piedade de Caratinga, São Domingos das Dores e Ubaporanga. Já Lula (PT) teve melhor desempenho em nove municípios: Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Imbé de Minas, Pingo-d’Água, Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre

No segundo turno, Bolsonaro manteve a preferência nestes municípios e conquistou outros três. O petista perdeu o favoritismo em Santa Bárbara do Leste, onde teve 2.611 votos no primeiro turno, apesar de ter ampliado sua votação neste domingo (30) para 2.726. Já Bolsonaro, que havia contabilizado 2.413 votos no município no dia 2 de outubro, conquistou 2.892 no segundo.

Outra cidade em que Lula perdeu espaço, Santa Rita de Minas, a diferença foi bastante apertada no primeiro turno: Lula teve 2.045 votos e Bolsonaro 2.040. Já no segundo turno, os dois candidatos ampliaram suas votações, Bolsonaro com 2.365 votos e Lula 2.230 votos.

Em São Sebastião do Anta, onde Lula também deixou de ser o mais votado no segundo turno, Lula passou de 1.789 votos do dia 2 de outubro para 1.993 votos. Bolsonaro obteve 1.869 votos no segundo turno, enquanto havia sido votado por 1.721 eleitores no primeiro.

LULA

Município Votação Primeiro Turno Votação Segundo Turno Bom Jesus do Galho 4.865 5.194 Caratinga 20.758 21.977 Córrego Novo 1.657 1.692 Entre Folhas 2.181 2.278 Imbé de Minas 2.383 2.466 Inhapim 6.498 6.764 Piedade de Caratinga 2.556 2.635 Pingo-d’Água 1.879 1.987 Santa Bárbara do Leste 2.611 2.726 Santa Rita de Minas 2.045 2.230 São Domingos das Dores 1.829 1.908 São Sebastião do Anta 1.789 1.869 Ubaporanga 3.255 3.343 Vargem Alegre 2.249 2.321

BOLSONARO