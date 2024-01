Balança comercial de Caratinga encerrou 2023 com superávit

CARATINGA- A balança comercial de Caratinga encerrou 2023 com US$ 90,62 milhões em exportações. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o resultado foi de superávit, quando as exportações superam as importações. Quando ocorre o contrário, é registrado déficit comercial.

Exportações

Considerando os 12 meses de 2023, foram US$ 90,62 milhões em exportações. Mas, se comparado ao mesmo período de 2022, a queda foi de 21,7%.

Caratinga teve 0,3% de participação nas exportações do Estado e ocupa a 72ª posição no ranking mineiro. No cenário nacional, 0,03% de participação nas exportações e ocupa o 485º lugar no Ranking do Brasil. O produto exportado foi o café, mesmo torrado ou descafeínado.

Importações

Em relação às importações, o registro foi de US$ 1,24 milhões em 2023. Se comparado ao mesmo período em 2022, o aumento foi de 37,7%.

O município teve 0,008% de participação nas importações do Estado, ocupando o 144º no ranking mineiro. A participação nas importações do Brasil foi de 0,0005% e o 1.165º no Ranking Nacional.

Dentre os principais produtos importados estão ferramentas pneumáticas hidráulicas ou de motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual (23%) e carnes de animais da espécie bovina, congeladas (15%) e queijos e requeijão (9%).

Outros resultados

O saldo comercial (diferença entre exportações e importações) foi de US$ 89,38 milhões. A corrente de comércio, que engloba os valores importados e exportados, considerada um importante termômetro da atividade econômica registrou US$ 91,86 milhões.