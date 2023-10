Bairro Santo Antônio ganhará escola municipal

CARATINGA- O Bairro Santo Antônio ganhará uma nova escola municipal. A Prefeitura e Caratinga abriu processo de licitação para construção da Escola Municipal Santo Antônio, à Rua Princesa Isabel, Bairro Santo Antônio.

O projeto de construção foi desenvolvido com uma área total construída de 677,51m², sobre um lote com área de 1.553,00 m², terreno da antiga creche. A escola terá capacidade de atendimento de até 240 crianças nos turnos matutino ou vespertino e abrigará as turmas municipalizadas da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes.

10 turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, após a municipalização, passaram a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso, as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, dentre os critérios adotados no projeto, facilidade de acesso para crianças com deficiência física ou mobilidade reduzida; segurança física que restringe o acesso das crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, lavanderia, luz e telefonia; acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: pátio, parquinho e quadra.

O pavimento térreo juntamente com uma parte coberta e outra parte aberta, possui uma quadra poliesportiva. O imóvel será composto pelos seguintes espaços: recepção/hall de entrada; secretaria; coordenação; diretoria; circulação; sala dos professores; lavabos dos professores; biblioteca/informática; um sanitário coletivo masculino com seis bacias sanitárias; um sanitário coletivo feminino com seis bacias sanitárias; dois sanitários PCD; cozinha; área de serviço; refeitório e 10 salas de aula.