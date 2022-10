Bairro Esplanada quer reativar União Comunitária

CARATINGA- Um grupo de moradores do Bairro Esplanada está se articulando para reativar a união comunitária. O objetivo é buscar melhorias e projetos para a localidade.

Joelma Cristina de Souza Vieira é uma das moradoras que está buscando a reativação da União Comunitária do Bairro Esplanada (Unicobe). “Surgiu da necessidade de pessoas de bem comum com os mesmos objetivos e ideais, que de forma voluntária irão trabalhar em busca de soluções de problemas comuns e benefícios para a comunidade local. Esta é uma função norteada por solidariedade, amor, amizade e, claro, liderança”, destaca.

Joelma ainda afirma que a associação de um bairro é motivada pela necessidade de conquistar melhores condições de infraestrutura, transporte, segurança, lazer, educação, entre outros setores. “Ser um líder comunitário é uma figura de grande importância no âmbito popular, não é uma tarefa fácil, pois ela demanda organização e bom desempenho nas relações sociais. Uma função que é voluntária, mas que faz a diferença na comunidade e cidade”.

O Bairro Esplanada tem apresentado crescimento constante nos últimos anos, abrigando inúmeros estabelecimentos comerciais. Também se observa a expansão imobiliária. Joelma acrescenta que o bairro tem muito a ganhar com a reativação. “Assim nosso papel é representar as preocupações e vontades da população perante os poderes. Estaremos sempre a par das necessidades reais da comunidade que representamos, ouvindo a todos de modo igualitário. Líder comunitário é porta-voz da comunidade. Assim informamos à comunidade que estamos montando a nova diretoria para darmos continuidade aos trabalhos prestados em nosso Bairro Esplanada. Contamos com apoio de todos”, finaliza.