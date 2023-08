Baile de Máscaras da Associação Korion de Desportos

CARATINGA – A Associação Korion de Desportos realizou nesta na última semana, o Baile de Máscaras, comemorativo ao Dia dos Pais, contando com a participação de muitos alunos e seus familiares. O evento foi desenvolvido com muitas dinâmicas onde o principal objetivo é valorizar a família e aconteceu no Palácio de Cristal do Esporte Clube Caratinga. “A Korion agradece ao Edgar Martins, presidente do Dragão, a disponibilidade do espaço para a realização de mais este grande evento, que faz parte da Gincana Educacional 2023”, disse mestre Marcelo Cardozo, responsável pela Korion e idealizador da Gincana.

Segundo Cardozo, a gincana foi criada com o objetivo de auxiliar as famílias na questão social, educacional e motivadora aos filhos, onde incentiva o desenvolvimento escolar, desenvolvimento social com as ajudas de agasalhos, alimentos e natalinas, e o mais importante, fazendo com que os filhos sejam mais obedientes as regras em casa. “As dinâmicas são desenvolvidas com este intuito, e quero agradecer aos colaborados desta gincana que fazem a doação dos prêmios que ao final do ano os melhores alunos recebem, que é o Supermercado Soares, Cláudio Mol Soluções, InforCel Caratinga e Studio Ferraz, pois sem esta parceria não conseguiríamos manter o foco de todos, e também deixar meu agradecimento ao Edgar, que sempre acolheu nossos eventos que ajudam muito”, ponderou mestre Marcelo, responsável pela Korion e idealizador da Gincana.

“Agora a Korion se prepara para os eventos futuros que em breve informaremos aqui, e vem surpresa por aí. Aqui a família faz toda a diferença”, finaliza Cardozo.