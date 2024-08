Avião que caiu no MT é da mesma linha que matou Marília Mendonça

Avião que caiu com o empresário a bordo é uma versão mais moderna do modelo utilizado pela Rainha do Feminejo em 2021

“Coincidência trágica!” Caiu, na manhã desta quinta-feira (15), um avião de pequeno porte caiu próximo a zona rural do município de Apiacás, no extremo norte de Mato Grosso. A aeronave transportava o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, e seus dois netos. Os três morreram junto do piloto e do copiloto do avião.

Entretanto, uma coincidência chamou a atenção dos internautas. O avião que caiu é da mesma família e fabricante da aeronave que matou a cantora Marília Mendonça em 2021. A aeronave é do modelo Beechcraft King Air C90GTi 2010 prefixo PS-AAS.

Na época, ficou evidenciada a prática de homicídio culposo por parte do piloto e do copiloto da aeronave, mas o inquérito foi arquivado devido ao falecimento dos dois no acidente. A aeronave modelo Beech Aircraft caiu momentos antes do pouso em uma cachoeira do distrito de Piedade de Caratinga, no município mineiro de Caratinga.

Contudo, o avião que caiu com o empresário a bordo é uma versão mais moderna do modelo utilizado pela Rainha do Feminejo em 2021. Nas redes sociais, os internauta comemtaram sobre o destino que tiveram ambas as vítimas.

“Meu Deus, que os familiares sejam confortados”, disse um internauta. “Alguém precisa parar essas mortes de avião, as autoridades precisam se pronunciar”, escreveu outro. “Como pode, é muita coincidência mesmo. Saudades, Marília”, disse outro.

Fonte: Uai