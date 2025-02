Avião de pequeno porte sai da pista no aeroporto Campo de Marte, em SP

Modelo envolvido na ocorrência é um Beechcraft King Air 200GT; ninguém se feriu

Um avião de pequeno porte saiu da pista enquanto taxiava no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (14). Segundo a concessionária Pax Aeroportos, ninguém se feriu.

De acordo com a empresa, o incidente ocorreu no momento em que o avião “se dirigia, em baixa velocidade, a sua posição para os procedimentos de decolagem”. A concessionária acrescentou que não houve impacto na operação do aeroporto.

“As autoridades aeronáuticas foram notificadas, conforme as normas em vigor”, acrescentou a empresa. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado.

O avião envolvido na ocorrência é um Beechcraft King Air B200GT, um turboélice monomotor, prefixo PS-MZF. Segundo registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave foi fabricada em 2022 e tem capacidade para nove pessoas, sendo um tripulante e oito passageiros.

O fabricante da aeronave é o mesmo do avião que caiu na semana passada na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. No dia 7 de fevereiro, um Beechcraft King Air F90, prefixo PS-FEM, se acidentou na avenida Marquês de São Vicente pouco depois da decolagem –também do Campo de Marte. As duas pessoas que estavam a bordo morreram. Sete vítimas em solo tiveram ferimentos.

O acidente da semana passada foi classificado preliminarmente pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico (Cenipa) como “falha ou mau funcionamento” do motor.

