Avião da Voepass faz pouso de emergência em Uberlândia (MG) por problema técnico

ATR 72-600, com 38 passageiros, apresentou problemas após decolar de Rio Verde (GO)

Um avião da Voepass (ATR 72-600), com 38 passageiros, fez um pouso de emergêcia em Uberlândia, Minas Gerais, após problemas técnicos, nesta quinta-feira (15). A aeronave saiu de Rio Verde, em Goiás, e tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

A Voepass informou apenas “problema técnico”, quando questionada sobre o motivo do desvio da rota.

Segundo apuração da CNN, o problema foi um transiente (variação elétrica que logo volta ao normal). Por precaução, o piloto fez a parada.

Segundo a Voepass, os 38 passageiros foram reacomodados para seguir o destino. O Aeroporto de Uberlândia informou à CNN que acionou o Plano de Emergência para o ocorrido, às 19h14 desta quinta.

Imagens do Flightradar24 mostram que a aeronave fez circulos próximos a Campina Verde (MG), antes de desviar o percurso para Uberlândia.

Abaixo, modelo do ATR prefixo PS-VPA.

Nota da Voepass

A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave do voo PTB 2211, prefixo PS-VPA, um ATR 72-600, procedente de Rio Verde (GO) com destino à Guarulhos(SP), fez um pouso técnico por volta das 19h15 de hoje em Uberlândia (MG), após identificação de uma questão técnica. A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento. A empresa informa que os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até o destino.

Nota do aeroporto

O voo da VoePass PTB-2211 declarou emergência às 18h54 e pousou no Aeroporto de Uberlândia às 19h14. O aeroporto destinou todos os recursos do Plano de Emergência para atender a operação, mas não houve necessidade de ativação e todos os passageiros desembarcaram com segurança, sem necessidade de atendimentos médicos. Não houve impacto às operações do aeródromo. Informações sobre o motivo da declaração de emergência, a acomodação dos passageiros ou outros assuntos relacionados ao voo e à aeronave podem ser obtidas com a companhia aérea.

Acidente

Na última sexta-feira, uma aeronave da Voepass caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente deixou 62 mortos. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos.

O Superintendente da Polícia Técnico Científica do Estado de São Paulo afirmou, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (15), que a posição em que os corpos das vítimas foram encontrados demonstra que os passageiros devem ter sido alertados pela cabine de comando sobre uma iminente queda.

De acordo com Claudinei Salomão, essa possibilidade – que só deve ser confirmada pelo laudo preliminar que será emitido pelo Cenipa – surge pelo fato de que grande parte dos corpos foi encontrada abraçando as pernas, com a cabeça baixa.

Essa posição é chamada de “brace”, quando passageiros colocam a cabeça entre os joelhos e abraçam as pernas a fim de diminuir os impactos de uma possível “aterragem” forçada.

“Essa posição em que grande parte dos corpos foram encontrados favoreceu muito o trabalho pericial, pois as mãos estavam íntegras. Isso oportunizou que a identificação papiloscópica fosse feita, reconhecendo as vítimas através das digitais” disse Salomão. A identificação dos passageiros e tripulantes foi concluída nesta quarta-feira (14).

A tendência é que a cabine de comando da aeronave, por meio do copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva e do piloto, Danilo Santos Romano, tenha alertado os passageiros sobre a tendência da aeronave cair.

Além disso, a Polícia Científica do Estado de São Paulo garante que é muito provável que nenhuma das 62 vítimas tenha enfrentado qualquer tipo de sofrimento.

“Uma queda de quatro mil metros em menos de dois minutos faz com que o corpo humano sofra movimentações tão sérias que levam ao desmaio. A morte de todos ocorreu na batida, através dos inúmeros traumas sofridos, mas a tendência é que todos já estivessem desmaiados” afirmou o superintendente.

Fonte: CNN Brasil