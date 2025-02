Avião da Azul que ‘travou’ Confins estava prestes a decolar

Voo seguia para Campinas quando parou “por motivos técnicos”

O Airbus A320 da Azul, que apresentou problema na pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, nesta sexta-feira (14 de fevereiro), estava prestes a decolar. O voo, operado pela aeronave de matrícula PR-YRQ, seguiria para Viracopos, em Campinas (SP). A pista do terminal ficou fechada por 1h30 a partir de 6h20.

Conforme a companhia, “por motivos técnicos, a aeronave que faria o voo AD4188 desta sexta-feira precisou retornar da pista, quando esperava para decolar”. “O avião foi levado para a posição de parada, onde aconteceu o desembarque dos clientes com total segurança”, disse a empresa.

Por esse motivo, nove voos da companhia com origem ou destino a Confins precisaram ser cancelados. Alguns voos com destino à capital mineira foram alternados para outros aeroportos, retornando posteriormente para Belo Horizonte. Segundo a Azul, os clientes afetados estão recebendo a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e serão reacomodados em outros voos.

“A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia”, finalizou a nota.

Voos da Gol também foram afetados. “A GOL informa que dois voos da companhia foram impactados por um fechamento temporário da pista do aeroporto de Confins (CNF) durante a manhã desta sexta-feira, fato totalmente alheio ao controle da companhia. O voo G3 1300, que seguia de Congonhas (CGH) com destino ao aeroporto mineiro, alternou para o Galeão (GIG) e foi cancelado. Como consequência, o voo G3 1317, que sairia de CNF para CGH, também foi cancelado. Todos os clientes afetados receberam as facilidades previstas e foram acomodados nos próximos voos. A companhia reforça que todas as ações referentes aos voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL”, informou.

Fonte: O Tempo