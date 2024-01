Avião cai e deixa 7 mortos na zona rural de Itapeva, MG

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (28) no Bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete pessoas morreram. A aeronave saiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG).

O avião caiu por volta de 10h36, mas, antes da queda, a aeronave se desintegrou no ar, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Civil, no avião havia cinco passageiros, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança do sexo masculino e dois tripulantes (piloto e co-piloto). O piloto é de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens, uma mulher e uma criança do sexo masculino já foram retirados dos destroços.

Avião cai e deixa mortos na zona rural de Itapeva, MG — Foto: Redes sociais

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave de matrícula PS-MTG foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft, é registrada como uma aeronave de serviço aéreo privado e não possui permissão para realizar táxi aéreo. Ela estava com situação normal para aeronavegabilidade.

O avião pertencia a uma empresa de crédito financeiro com sede em Belo Horizonte (MG). A EPTV, afiliada Globo, conversou com o sócio desta empresa responsável pela aeronave, que é morador de Pouso Alegre (MG).

O avião teria saído de Campinas (SP), às 10h, do Aeroporto dos Amarais com destino a capital mineira. Ainda de acordo com este empresário, as vítimas são de Belo Horizonte, mas não há informações sobre os nomes dos tripulantes. Moradores informaram que choveu forte na manhã deste domingo em Itapeva.

A Polícia Civil informou que está no local para os trabalhos de praxe. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi acionado e deve conduzir os trabalhos. Até o momento não há informações precisas sobre as circunstâncias do acidente e vítimas.