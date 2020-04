Aventura em outros campos

O atacante sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham (Inglaterra), iniciou na semana passada sua trajetória no Corpo de Fuzileiros Navais da Coréia do Sul. Son ficará três semanas servindo seu país, período mínimo para quem conseguiu a isenção que é dada na maioria das vezes a jogadores de futebol. Os coreanos precisam servir por dois anos, até que eles completem 27 – idade de Son. A grande estrela do país havia garantido a isenção após participar e vencer os Jogos Asiáticos, em 2018.

Son deverá realizar exercícios com gás lacrimogênio, tiros ao alvo e marcha de aproximadamente 30 km. O atleta, acostumado com grandes percursos e maratonas de jogos, não terá vida fácil em seu país. Porém, o atacante poderá ter exercícios mais leves. Além disso, Son se recupera de uma lesão no braço e terá todo tempo necessário para voltar em boa forma à Inglaterra.

O restante da temporada ainda é uma incógnita e cada federação tem lidado com a pandemia e suas consequências de uma forma diferente. Além da pausa, os clubes vêm discutindo o que fazer daqui pra frente. Na Alemanha, por exemplo, há a possibilidade do futebol voltar em maio. O país vem lutando contra a Covid-19 e controlando o vírus de forma exemplar. Poderá ser o primeiro campeonato, dentre os principais, a ter bola rolando após a pausa.

Matheus Soares