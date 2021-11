Avenida Maria Catarina Cimini terá rotatória próximo ao viaduto

CARATINGA- O retorno abaixo do viaduto, na Avenida Catarina Cimini, centro, é conhecido por ser perigoso e pelos acidentes que já foram registrados, inclusive com óbito. Há muito tempo motoristas e motociclistas pedem intervenções no local, que estavam sendo estudadas pelo Departamento de Trânsito.

E nesta segunda-feira (22), a prefeitura abriu edital de licitação para contratação de empresa para execução de obras para implantação da rotatória. A construção acontecerá neste trecho.

A abertura dos envelopes acontecerá no dia 8 de dezembro. O valor previsto para execução desta obra é de R$ 129.106,03.