Avantar conquista selo Great Place to Work

Uma empresa de Caratinga está se tornando referência no Brasil

CARATINGA- A AVANTAR, rede nacional de franquias do setor de seguros, consórcios e planos de saúde, acaba de conquistar um dos mais cobiçados reconhecimentos do mercado corporativo: o selo Great Place to Work (GPTW). Esse selo, concedido às empresas que se destacam na excelência da gestão de pessoas e na construção de um ambiente de trabalho positivo, reforça o compromisso da AVANTAR com seus colaboradores e franqueados.

Com mais de 60 unidades espalhadas em 19 estados brasileiros e um plano ousado de expansão para chegar a 150 lojas até o final de 2025, a AVANTAR já tem hoje mais de 200 pessoas envolvidas diretamente, entre colaboradores e franqueados, e continua crescendo. A empresa, fundada e liderada pelo casal de empresários Daniel Neves e Natália Paiva, nasceu em Caratinga e hoje leva o nome da cidade para todo o Brasil.

O QUE SIGNIFICA O SELO GREAT PLACE TO WORK?

O selo Great Place to Work é um reconhecimento internacional concedido às empresas que oferecem um ambiente de trabalho de alta qualidade, baseado em confiança, respeito, credibilidade e desenvolvimento dos colaboradores. A certificação é obtida através de uma pesquisa independente, que avalia o nível de satisfação e engajamento dos funcionários.

Poucas empresas conseguem essa certificação, pois o processo de auditoria é rigoroso. Empresas de todos os portes e segmentos podem tentar a certificação, mas apenas aquelas que realmente investem em cultura organizacional positiva e práticas exemplares de gestão de pessoas conseguem o selo.

A AVANTAR é a única corretora de seguros do Brasil a conquistar esse selo e a primeira empresa de Caratinga a ter esse reconhecimento.

Para a AVANTAR, essa conquista representa a validação de um trabalho árduo e contínuo em prol da valorização dos colaboradores e franqueados.

UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO

A história da AVANTAR começou com a visão inovadora de Daniel Neves, que atua no mercado de seguros desde 2007 e de Natália Paiva, que compartilha sua experiência empresarial na gestão e expansão da marca. Com raízes em Caratinga, o casal sempre acreditou no potencial do empreendedorismo para transformar vidas.

“A nossa missão sempre foi criar um modelo de negócio sustentável, onde tanto os franqueados quanto os colaboradores possam crescer junto com a empresa. A conquista desse selo mostra que estamos no caminho certo”, destaca Daniel Neves, CEO da AVANTAR.

“Cada pessoa que faz parte da AVANTAR contribui para esse ambiente de trabalho positivo. Esse reconhecimento não é apenas nosso, mas de todos que fazem parte da empresa e acreditam no nosso propósito”, complementa Natália Paiva, cofundadora da rede.

ENTREVISTA EXCLUSIVA COM OS FUNDADORES

Para entender melhor essa conquista, conversamos com Daniel Neves e Natália Paiva, fundadores da AVANTAR. Confira a entrevista:

Como vocês receberam a notícia da certificação do GPTW?

Daniel: Foi uma alegria imensa! A gente sempre trabalhou para construir um ambiente onde as pessoas se sentissem valorizadas e motivadas. Receber essa certificação foi a confirmação de que estamos fazendo a coisa certa. Além disso, temos que agradecer sempre a Deus, que está à frente de todas as coisas e direcionando nossos caminhos.

O que essa conquista significa para a AVANTAR?

Natália: Esse selo nos coloca em um patamar de excelência, mostrando que a AVANTAR é um exemplo de empresarial que se preocupa com as pessoas. Isso fortalece ainda mais a nossa marca e atrai talentos para o nosso time.

Quais os desafios enfrentados para alcançar esse reconhecimento?

Daniel: Construir uma cultura organizacional forte exige esforço diário. O maior desafio é manter a equipe engajada, alinhada com nossos valores e propósitos. Foi um trabalho de anos para chegar até aqui.

Como é o ambiente de trabalho dentro da AVANTAR?

Natália: Buscamos criar um ambiente colaborativo, onde todos tenham voz e sintam que fazem parte de algo maior. Investimos em desenvolvimento profissional, reconhecimento e um clima organizacional saudável.

O que vocês diriam para empresas que desejam conquistar o selo GPTW?

Daniel: O segredo está nas pessoas. Se você quer um ambiente de trabalho excelente e resultado de verdade de forma sustentável, precisa investir nas pessoas, ouvir suas necessidades e criar um espaço onde elas possam crescer.

Quais são os próximos passos para a AVANTAR?

Natália: Continuar crescendo! Nossa meta é chegar a 150 lojas até 2025 e consolidar ainda mais nossa cultura organizacional. Esse selo é só o começo do que queremos conquistar.

OUTRAS GRANDES CONQUISTAS DA AVANTAR

Além do Great Place to Work, a AVANTAR já foi reconhecida com outros dois selos importantes no setor de franquias:

Selo de Excelência em Franchising – Concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), reconhecendo a qualidade e suporte oferecido aos franqueados.

Selo Melhores Franquias – Destacado pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, premiando as melhores oportunidades do setor de franquias no Brasil.

Com todas essas conquistas, a AVANTAR reafirma sua posição como uma das principais redes de franquias do Brasil, provando que é possível crescer com propósito e impacto positivo.

CARATINGA NO MAPA DO EMPREENDEDORISMO

Por trás do crescimento da AVANTAR, estão dois empreendedores de Caratinga que estão transformando o mercado nacional e, segundo eles, haverá um antes e depois da Avantar no mercado de seguros. Daniel Neves e Natália Paiva, com uma extensa trajetória empresarial na cidade, vêm se destacando não apenas pelo sucesso da empresa, mas também pela geração de empregos e oportunidades.

A AVANTAR é um orgulho para Caratinga, mostrando que grandes negócios podem surgir de cidades do interior e conquistar o Brasil. Parabéns, AVANTAR! Que venham ainda mais conquistas!