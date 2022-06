Avança restauração do Menino Maluquinho e obra deve ser entregue nos próximos dias

Cabeça da estátua já passou por reparos e foi recolocada na manhã de ontem

CARATINGA- As obras de restauração da estátua do Menino Maluquinho já estão quase concluídas. Na manhã de ontem, os restauradores trouxeram a cabeça da estátua que havia sido retirada para os reparos necessários. Com auxílio de um caminhão munck, a peça foi recolocada.

A estátua está interditada desde setembro de 2021 quando foi constatado o risco de queda da cabeça. A Prefeitura de Caratinga precisou contratar profissionais especializados para realização da restauração. Foi observada uma infiltração na estátua e bastante material deteriorado foi retirado do interior do Menino Maluquinho. No dia 22 de março, os restauradores optaram por trabalhar na estátua dividida em duas partes, sendo o corpo da estátua e a cabeça que foi levada para um outro local.

O restaurador Flávio Rodrigues explica os trabalhos que foram realizados nos últimos meses. “A cabeça foi praticamente toda refeita, conseguimos só alguns detalhes que pudemos aproveitar e ela teve que ser totalmente reconstituída, todo material novo. Trabalhamos com a fibra de vidro, com várias camadas, tudo para deixar bem reforçado e para garantir a sustentação em relação à inclinação na cabeça também, foi colocado um sistema de ferragens na região do pescoço, que liga a cabeça até a parte do corpo”.

O restante da estátua também passou por reparos. “Trabalhamos a área que dependia de menos reconstituição, fizemos apenas revestimento, recobrimos todinho, com uma camada bem grossa de fibra de vidro, que deixou ele bem forte e resistente”.

O restaurador explica que agora com a estátua completa, os últimos ajustes serão realizados e a obra deve ser entregue nos próximos dias. “Agora, após a colocação da cabeça, será colocado fibra de vidro na região do pescoço para fazer o acabamento e depois termina de pintar a parte da pele, na região próxima do pescoço e a camisa dele, que está abaixo. A pretensão é entregar até sábado próximo. O tempo está favorável porque esse calor, tempo quente favorece que o trabalho seja mais produtivo. Será para os caratinguenses uma alegria de ter o Menino de volta, agora todo renovado, todo sorridente para o povo”, finaliza.