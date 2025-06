Avaliação técnica reconhece excelência de 18 queijos mineiros

Um dos reconhecidos é de Abre Campo

DA REDAÇÃO – O Sistema Faemg Senar divulgou, na última quinta-feira (12), o resultado da 3ª Avaliação Técnica dos Queijos ATeG Agroindústria, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. A ação, promovida durante o Festival do Queijo Artesanal de Minas, tem como objetivo valorizar a produção e incentivar o aprimoramento de queijeiros atendidos pelo programa de Assistência Técnica e Gerencial (AteG) Agroindústria.

18 queijos, entre 248 inscritos para a edição deste ano, foram reconhecidos com a nota 100. Entre os classificados figuram as variedades Queijo Artesanal de Alagoa, Queijo Artesanal Mantiqueira de Minas, Queijo Autoral, Queijo Minas Artesanal, Queijo Minas Artesanal Casca Florida Natural, Queijo Minas Meia Cura e Queijo Muçarela e suas derivações, das cidades de Abadia dos Dourados, Abre Campo, Alagoa, Couto de Magalhães de Minas, Itamonte, Sabinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, São Roque de Minas e Varginha.

A analista do ATeG, Paula Lobato, comenta que o objetivo é aprimorar a produção de pequenas e médias agroindústrias.

“A proposta não é promover uma competição entre os produtores, mas oferecer informações técnicas que contribuam para o aprimoramento dos processos produtivos. A premiação dos produtos com melhor desempenho tem como caráter ser um incentivo.”

Como funciona a avaliação

Durante o processo, técnicos de campo do Senar Minas fazem parte do corpo de jurados especializados e analisam as características sensoriais dos queijos, como aparência, cor, aroma, sabor e eventuais defeitos, tanto nas características externas quanto organolépticas relacionadas à visão, olfato, paladar e tato.

Cada produto inicia a avaliação com a pontuação máxima de 100. A cada defeito identificado, o queijo perde pontos, conforme critérios técnicos estabelecidos em formulário da avaliação. Os queijos que alcançam a pontuação máxima são reconhecidos.

A avaliação também oferece ao produtor informações para que ele possa conhecer melhor seus queijos. Com o laudo em mãos, ele poderá aprimorar a divulgação com foco nas características e diferenciais dos produtos, além de buscar o melhoramento contínuo do processo de produção.

Veja os 18 queijos classificados com o melhor desempenho: