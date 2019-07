Avaliação Sistêmica na rede municipal de ensino de Caratinga

Provas serão realizadas na quinta-feira (11), em 24 escolas da sede e do campo

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza na próxima quinta-feira (11), a aplicação da Avaliação Sistêmica, 1ª edição 2019, envolvendo as 24 escolas municipais de Ensino Fundamental de Caratinga, tanto da sede, quanto do campo.

Cerca de 2.700 alunos, do 1º ao 5º ano são esperados para fazer a prova que tem como objetivo estabelecer um diagnóstico da aprendizagem dos alunos, possibilitando o planejamento de ações que contribuam para melhorar a qualidade da educação. As aplicações vão ocorrer no turno matutino (7h às 10h) e vespertino (13h às 16h).

A Avaliação Sistêmica, que será realizada, em duas etapas, diagnóstica, no período de julho e somativa, no período de novembro de 2019, avalia o desempenho dos alunos nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa, incidindo na criação do Índice de Desenvolvimento da Educação do Município de Caratinga (IDEMC).

“A avaliação é uma ferramenta que representa um avanço importante para a Educação de Caratinga, uma vez que oferece um diagnóstico em larga escala, e com dados concretos, para que novas estratégias sejam elaboradas junto com as escolas municipais e suas equipes gestoras, permitindo subsidiar a formulação, reformulação e monitoramento das Políticas Educacionais do Município de Caratinga”, afirma Tatiane Soares Cardoso, diretora pedagógica do Departamento de Ensino Fundamental.

De acordo com Tatiane, a partir do resultado, a Secretaria Municipal de Educação poderá traçar intervenções tanto da rede como um todo, como em cada escola. “As questões das provas foram elaboradas pelo setor pedagógico da Secretaria, tendo em vista a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) homologada em 2017, o currículo referência de Minas Gerais homologado em 2018. Então, é a nossa própria rede de avaliação com matriz de referência própria, para fortalecer essa qualidade de educação. A Secretaria já adere às avaliações externas dos governos estadual e federal, porém, esta é uma iniciativa própria da rede municipal”.

A diretora pedagógica chama atenção para o fato de que a presença dos alunos é fundamental, para que o resultado represente a realidade de cada escola do município. “A ausência de cada aluno acaba prejudicando o resultado. Precisamos da colaboração dos pais, para que os alunos participem da Avaliação. Não faltem, é a educação como direito, dever e responsabilidade de todos”.