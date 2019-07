Avaliação do Santos reúne centenas de atletas da região

DA REDAÇÃO – O último final de semana foi marcado por uma grande ação de incentivo ao esporte na região. Nos dias 28, 29 e 30 de junho, olheiros do Santos Futebol Clube realizaram uma avaliação, no campo de Piedade de Caratinga, para testarem as habilidades de mais de 500 jogadores de diversas cidades da microrregião de Caratinga. Desses jogadores, 80 fazem parte dos grupos de base do município de Santa Bárbara do Leste.

A avaliação foi possibilitada através de uma ação do empresário de Santa Bárbara, Carlinho Mamão. Segundo o empresário, há algum tempo, ao levar o filho até São Paulo para participar da seletiva do Santos, percebeu a dificuldade de se chegar a uma grande cidade para fazer testes em clubes renomados e, diante disso, ele buscou contato com a direção do Santos e incentivou a vinda dos olheiros para a região, como uma forma de incentivo aos talentosos jogadores que existem em Santa Bárbara do Leste e nas cidades vizinhas.

De acordo com o empresário, na última terça-feira (02), a equipe do Santos entrou em contato com ele e convidou, de imediato, quatro atletas da região para se apresentarem no Centro de Treinamento do Clube, onde passarão por nova avaliação técnica. O empresário disse ainda que aguarda a definição do nome de novos atletas que também poderão ser convidados a fazerem testes diretamente nas dependências do Santos.

Para Carlinho, esse primeiro passo representa um importante passo, pois, além de incentivar os jovens a buscarem seus sonhos, traz mais visibilidade no mundo esportivo para os atletas da região.