Auxílio Emergencial: Saque liberado para nascidos em outubro

Ao todo, R$ 68.466.000 já foram disponibilizados a beneficiários de Caratinga entre os meses de abril e agosto

DA REDAÇÃO- A Caixa Econômica Federal liberou ontem os saques e transferências de parcelas do auxílio emergencial e auxílio emergencial extensão para 3,6 milhões de pessoas nascidas em outubro. Esses beneficiários, que não fazem parte do Bolsa Família, tiveram o dinheiro creditado na poupança social digital, nos ciclos 3 e 4 de pagamentos do programa.

Agora, quem tiver recursos na conta, poderá sacar nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências. A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem, de segunda a sexta, das 8h às 13h, serão atendidas no mesmo dia.

Além disso, é possível movimentar ou transferir os recursos para contas em outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível fazer compras na internet e nas maquininhas em diversos estabelecimentos comerciais, por meio do cartão de débito virtual e QR Code. O beneficiário também pode pagar boletos e contas, como água e telefone, pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Para o saque em espécie, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. Esse código deve ser utilizado para a retirada do dinheiro.

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito em conta poupança social digital e de saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período, de acordo com o mês de nascimento.

Em Caratinga, conforme dados do site, já foram disponibilizados R$ 68.466.000, considerando os meses de abril a agosto, já contabilizados no Portal.

O AUXÍLIO

Criado em abril pelo governo federal, o auxílio emergencial, pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães solteiras, foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) 1000. O auxílio emergencial extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600.

Quanto aos beneficiários do Bolsa Família, eles recebem o valor do programa complementado pela extensão do auxílio emergencial em até R$ 300 ou R$ 600 para mães solteiras. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.

O dinheiro pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas, entre outros pontos.

PROGRAMA SOCIAL MÊS/ANO MUNICÍPIO VALOR DISPONIBILIZADO (R$) Auxílio Emergencial 08/2020 CARATINGA 13.417.800,00 Auxílio Emergencial 05/2020 CARATINGA 15.994.800,00 Auxílio Emergencial 07/2020 CARATINGA 16.582.800,00 Auxílio Emergencial 04/2020 CARATINGA 13.206.600,00 Auxílio Emergencial 06/2020 CARATINGA 9.264.000,00

Valores pagos de janeiro a agosto em cada município da região:

Bom Jesus do Galho- R$ 18.343.200,00

Caratinga- R$ 68.466.000,00

Córrego Novo- R$ 3.034.200,00

Entre Folhas- R$ 6.338.400,00

Imbé de Minas- R$ 9.291.000,00

Inhapim- R$ 25.491.000,00

Piedade de Caratinga- R$ 12.040.200,00

Pingo D’Água- R$ 4.750.800,00

Santa Bárbara do Leste- R$ 10.041.000,00

Santa Rita de Minas- R$ 5.956.800,00

São Domingos das Dores- R$ 6.412.200,00

São Sebastião do Anta- R$ 9.264.600,00

Ubaporanga- R$ 13.093.200,00

Vargem Alegre- R$ 7.557.600,00