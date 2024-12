Autores presos por receptação

MANHUAÇU – Dois jovens, 20 e 21 anos, foram presos nesta segunda-feira (16) acusados de receptação. As prisões ocorreram na Vila Formosa, em Manhuaçu. A Polícia Militar também recuperou alguns materiais.

A PM recebeu informações dando conta que um veículo estaria transitando nas proximidades do bairro Vila Formosa com peças de motocicletas oriundas de desmanches clandestinos de veículos que teriam sido furtados ou roubados e que tais peças seriam comercializadas.

De imediato, as equipes policiais se mobilizaram e conseguiram abordar o veículo já no perímetro urbano de Manhuaçu, sendo localizadas no interior do veículo várias peças de motocicletas desmanchadas sem nenhuma comprovação de origem.

Ao ser realizada consulta junto ao sistema informatizado foi constatado que algumas das peças pertenciam a veículos produto de furtos ocorridos na cidade de Belo Horizonte.

Diante dos fatos, os autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.