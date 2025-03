Autores de tráfico detidos no bairro Santa Luzia

MANHUAÇU – Nesta quinta-feira (27), a Polícia Militar prendeu autores de tráfico durante ação no bairro Santa Luzia, em Manhuaçu.

Durante patrulhamento, equipe Tático Móvel deparou com indivíduos conhecidos no meio policial por envolvimento com grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. Eles foram abordados e durante as buscas pessoal e residencial foram localizados 27 papelotes de cocaína, 16 pedras de crack, meia barra e cinco porções de maconha, além de uma balança de precisão, três chaves, um telefone celular e R$663,00.

Diante dos fatos, os autores, sendo dois homens de 20 e 18 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.