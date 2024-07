Autores de tentativa de homicídio em Ipanema são presos

IPANEMA- A Polícia Militar prendeu na manhã dessa quarta-feira(10) dois homens de 46 e 20 anos, suspeitos de cometerem homicídio tentado,no bairro Vista Linda, em Ipanema.

A vítima, 40 anos, entrou em contato com a polícia através do 190 informando que ela estava sendo seguida por dois indivíduos em uma motocicleta XRE 300 de cor preta, e que estavam próximo a sua residência.

Instantes depois a vítima fez novo contato relatando que já estava na saída da cidade, quase entrando na BR-474 sentido Pocrane-Aimorés, e seu veículo estava sendo alvejado pelos ocupantes da referida motocicleta.

A guarnição policial que já se encontrava na saída desta cidade, deslocou no encalço dos envolvidos pela BR-474 e conseguiu localizar os autores. Um deles, o que pilotava a motocicleta foi preso, o outro fugiu a pé, entrando nas pastagens às margens da rodovia.

Em continuidade às buscas foi encontrado o segundo autor, nas imediações do local onde ocorreu a primeira prisão e apreensão da motocicleta.

A vítima não chegou a ser atingida, somente seu veículo foi alvejado por um dos disparos, tendo quebrado o vidro da janela da porta do motorista e o projetil alojado na canaleta.

Após insistentes buscas a arma usada no crime foi localizada nas imediações do local da prisão.

Segundo apurado, a motivação do crime é relacionada a ciúmes, devido o envolvimento de uma familiar da vítima com o autor de 20 anos. Autores foram conduzidos para a delegacia de Ipanema.