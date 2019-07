Autores de roubo são procurados pela PM

Bandidos levaram 3 mil reais e dois celulares. Vítimas foram trancadas no baú do caminhão

SIMONÉSIA/CARATINGA – Durante o dia de ontem, a Polícia Militar realizou intenso rastreamento à procura dos autores de um roubo ocorrido na zona rural de Simonésia nesta quinta-feira (18). Foram roubados 3 mil reais e dois celulares. As vítimas, que estavam em um caminhão de entregas, são de Caratinga.

Por volta das 19h de quinta-feira, a PM recebeu a informação a respeito de um roubo que aconteceu na serra do distrito de Alegria, zona rural de Simonésia. As vítimas, 47 e 18 anos respectivamente, tinham acabado de fazer entregas, e saíram em direção à Caratinga. Quando o caminhão estava em uma curva, dois indivíduos surgiram e fizeram a abordagem. Os autores estavam armados e renderam as vítimas, tendo roubado 3 mil reais e os dois celulares. Em seguida, os autores trancaram as vítimas no baú do caminhão e um dos autores dirigiu o veículo até o córrego Caratinguinha, zona rural de Santa Bárbara do Leste. Os autores fugiram e deixaram as vítimas trancadas. Elas ficaram batendo no baú para chamar atenção, até que alguém passou, as libertou e acionou a Polícia Militar.

O motorista conseguiu chegar em Caratinga, onde foi ouvido pela PM. Ele contou que por volta das 15h, terminou a entrega de hortifrúti e recebeu pelos produtos. Os bandidos surgiram um quilômetro após o distrito de Alegria. Sobre os autores, o motorista relatou que ambos estavam armados com revólveres e tinham os rostos tampados com camisas. A respeito das características físicas, os dois são magros e jovens, mas um é moreno, usava bigode ralo, já o comparsa é branco.

Antes de serem trancadas, as vítimas chegaram a ouvir um dos autores fazendo contato e dizendo para trazer o Uno. O caminhão andou alguns quilômetros e assim que parou, as vítimas chegaram a ouvir o barulho de um carro chegando.

Foi feito intenso rastreamento, mas o lapso temporal entre os fatos e chegada das informações prejudicou as diligências. Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.