Autores de furto em consultório odontológico são presos pela PM

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu dois indivíduos. Eles são os autores de furto em um consultório odontológico situado na travessa João Coutinho, centro, Caratinga. O crime foi registrado neste domingo (26).

A equipe policial foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), por meio de um chamado que relatava o arrombamento de uma clínica na travessa João Coutinho. Ao chegar ao local, os militares foram informados que indivíduos teriam arrombado a porta da frente da clínica odontológica. No local, havia uma testemunha, que ainda não havia contatado ao proprietário do consultório, desta forma, foi orientado a não mexer no local para acionamento da perícia técnica.

Em seguida, a guarnição iniciou um patrulhamento na região com o objetivo de localizar e prender os autores.

Pouco tempo depois, a vítima, homem de 41 anos, ligou para o 190. Com a vítima no local, a viatura composta pelos sargentos Quirino e Silva Júnior compareceram ao local. A vítima relatou que dois indivíduos arrombaram a porta da frente da clínica odontológica furtaram três notebooks e três celulares.

O sistema de segurança da clínica registrou a ação dos criminosos. O primeiro foi registrado às 05h58min do sexta-feira (24), sendo que o autor de cor parda, vestia camisa branca com azul, bermuda listrada e calçava chinelo escuro, as imagens o mostram furtando objetos de uma mesa na clínica. Posteriormente, um segundo autor de cor negra, com barba e estatura mediana, vestindo camisa verde (no ombro), boné, bermuda e chinelo, entrou na clínica às 06h38 do domingo (26), as imagens mostram-no pegando um objeto de uma mesa no consultório.

Os policiais militares reconheceram os autores pelas imagens do circuito de segurança.

Prisão dos autores

Durante patrulhamento pela rua Raul Soares, a equipe composta pelos sargentos Quirino e Silva Júnior avistou um homem de 34 anos, com vestimentas semelhantes às usadas no furto (camisa verde e amarela e bermuda), ainda com barba por fazer. Apresentando sinais de uso de drogas e álcool, o, até então, suspeito estava visivelmente transtornado e se recusou a informar o paradeiro dos objetos furtados.

Mais tarde, durante o turno, a guarnição composta pelo sargento Anderson e o cabo Osvaldo, durante patrulhamento pela rua Quintino Bocaiúva, localizou um homem de 37 anos, que seria o segundo autor identificado, e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil.

Este segundo autor localizado, homem de 37 anos, trajava a mesma bermuda utilizada no furto à clínica odontológica. Questionado sobre o paradeiro dos objetos subtraídos, respondeu não saber.

Conforme a PM, os autores são vistos juntos andando pelas ruas da cidade constantemente, inclusive já tendo sido abordados juntos por guarnições policiais, reforçando a participação conjunta no furto à clínica odontológica.

Segundo registro policial, “ambos os autores apresentavam sinais de terem feito uso de drogas e álcool, dificultando a localização dos objetos subtraídos, entretanto, alguns materiais foram localizados com eles e entregues na delegacia de polícia para, junto aos autores presos em flagrante, serem adotadas as medidas legais pertinentes a ação delituosa”.