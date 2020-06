Autores de assalto à relojoaria são procurados pela polícia

Valor do roubo pode chegar a 30 mil reais

CARATINGA – Uma relojoaria, localizada na praça Getúlio Vargas, foi assaltada na manhã da última sexta-feira (12). Segundo a direção do estabelecimento, o prejuízo pode chegar a 30 mil reais.

As vítimas relataram que foram surpreendidas por dois autores, que portavam armas de fogo. A dupla anunciou o assalto e levou as vítimas para um cômodo nos fundos da relojoaria. Em seguida, uma das vítimas foi obrigada a abrir a vitrine onde estavam as joias. Após pegaram os produtos, os autores fugiram sentido escadaria Joaquim Mota, que dá acesso à rua Doutor Maninho.

De acordo com uma das vítimas, um dos autores é magro, baixo, moreno e tem cabelo cortado baixo. Ele usava máscara branca, trajava blusa nas cores laranja e preta e bermuda branca com listras pretas e calçava tênis preto e branco. Já o comparsa também é baixo e magro. Ele é negro, usava máscara branca, vestia blusa e calça de tectel na cor preta. Esse autor cobriu o rosto com um capuz.

As vítimas acrescentaram que o valor das joias que foram roubadas é de, aproximadamente, R$ 26.000,00 à R$ 30.000,00.

Foi feito intenso rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.