Autor de vários furtos em Ipanema é condenado e acaba preso pela PM

IPANEMA (MG) – Na manhã desta quarta-feira, 27/09, a Polícia Militar de Ipanema deu cumprimento a Mandado de Prisão expedido pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ipanema.

Um homem de 30 anos, que havia sido preso no início do ano, por uma série de furtos, estava em liberdade provisória desde junho, aguardando o julgamento de seus atos. No entanto, neste mês, o detido praticou uma onda de furtos em estabelecimentos comercias, findando com sua prisão nesta manhã.

O Mandado de Prisão Preventiva decorrente de decisão condenatória atendeu o pedido formulado pelo Ministério Público e condenou o réu em pelo menos nove furtos.

O autor, que passou toda a madrugada fugindo dos policiais, que estavam em busca de sua captura, foi preso no seu momento de descanso quando dormia em um imóvel abandonado no bairro Bela Vista.

Fonte: Portal Caparaó