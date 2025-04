Autor de tráfico preso em Espera Feliz

ESPERA FELIZ – Em uma ação no último sábado (5), a Polícia Militar prendeu um jovem, 20 anos, por tráfico de drogas. A ocorrência foi no centro de Espera Feliz.

Durante atendimento de ocorrência de violência doméstica, os militares abordaram o autor tentando fugir em um veículo de aplicativo. No decorrer das buscas, foram localizados três pinos de cocaína na boca do autor, além da quantia de R$ 1.942,00 em dinheiro. As equipes continuaram as diligências e localizaram na residência onde o autor estava ficando mais 48 pinos com cocaína e 258 pinos vazios para acondicionar drogas, um cordão, um relógio e um simulacro de arma de fogo.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.