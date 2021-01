Autor de roubo preso no Santa Cruz

CARATINGA – Um jovem, 25 anos, foi preso acusado de roubo. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (5) na escadaria Padre Chiquinho, bairro Santa Cruz.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima via 190 dando conta de um roubo em andamento no bairro Santa Cruz. Equipes foram até o local e encontraram a vítima, que disse que os autores entraram em sua residência e a imobilizaram pelo pulso. Eles fizeram ameaças e exigiram dinheiro e objetos. Os autores ainda simularam estarem armados. Devido a imobilização, a vítima teve hematomas e inchaço no pulso esquerdo. Após roubar 300 reais e um celular, os autores fugiram.

De posse das características dos envolvidos, a PM foi até a casa de um deles, mas ele não se encontrava no imóvel, então os policiais foram recebidos por sua irmã. Ela autorizou a entrada na residência e disse que irmão havia chegado momentos antes, tendo trocado de roupa e saído. Outra informação é que este rapaz passou o dia todo usando drogas.

Durante vistoria na casa, os militares apreenderam as roupas usadas pelo jovem, e a vítima as reconheceu como as que eles vestia no momento do crime.

Os militares fizeram rastreamento e conseguiram prender o autor e também conduziram outro jovem, 20, por desobediência e por suspeição de participação neste crime. Os materiais roubados não tinham sido recuperados até o final dessa edição, no entanto, o celular foi bloqueado.

Os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.