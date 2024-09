Autor de roubo preso em Raul Soares

RAUL SOARES – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (26) um indivíduo, 45 anos, pelo crime de roubo. O crime ocorreu por volta das 10h na rua Ângelo Alves, centro de Raul Soares.

Uma testemunha viu o autor transitando em uma bicicleta de uma vítima de 66 anos. Ela falou com o autor com a intensão de que ele não levasse a bicicleta, pois sabia que tinha sido furtada. Nesse momento o autor se virou em direção a vítima e apontou uma arma de fogo para ela, com o objetivo de que ela não o impedisse de levar a bicicleta. Segundo a testemunha, o fato do autor ter utilizado da arma (simulacro) fez com que ficasse impossibilitada de oferecer qualquer tipo de resistência quanto à concretização do crime.

A PM foi acionada e as equipes iniciaram imediatamente buscas pelos bairros e vilas, especialmente nos pontos de tráfico de drogas, até que ele foi localizado e preso. Ao ser submetido a uma busca pessoal, foi encontrado em sua cintura um simulacro.

Conforme a PM, o autor possui várias passagens por furto e foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. A bicicleta foi recuperada pelos militares.