Autor de roubo a padaria e traficantes são presos em ação conjunta entre PC e PM

IPANEMA – Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar da Comarca de Ipanema resultou na prisão do autor de crime de roubo ocorrido na manhã da última segunda-feira (29/8), em uma padaria localizada no centro de Ipanema.

Após análises das imagens de segurança e reconhecimento do suspeito, as equipes policiais realizaram buscas ininterruptas durante dois dias, até a prisão do suspeito, que confessou o crime.

Durante as diligências, na noite do dia 29, equipes da Polícia Militar foram até uma residência que era utilizada pelo suspeito e por outros traficantes para comércio de drogas. No local foram apreendidos crack, maconha e cocaína, além de material para embalo de drogas.

Além do traficante e autor do roubo, foram presos outros dois traficantes e também foi apreendido um adolescente envolvido com o tráfico de drogas.

“As diligências prosseguem para localização da arma de fogo utilizada no crime e identificação de outros suspeitos de colaborarem com os criminosos, prestando-lhes auxílio para fugir das equipes policiais”, informa a PC.