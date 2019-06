Autor de ‘Juca Cabeleira’ lança nova obra no 12º Salão do Livro

João Grossi é natural de Dom Cavati e ‘Coração Esquecido’ é o seu novo livro

DA REDAÇÃO – João Grossi, autor dom-cavatense da série infantil ‘Juca Cabeleira’, lança às 15h de hoje, seu mais novo livro, ‘Coração Esquecido’. O evento integra a programação do 12º Salão do Livro do Vale do Aço, que entrou em cartaz na última terça-feira (11), no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga.

‘Coração Esquecido’ conta a história de um avô e um neto que são acometidos do mesmo problema: ambos têm um coração esquecido. A obra literária infantil fala de perda, mas, sobretudo, sobre como lidar com ela de uma forma apaixonante, inspiradora e poética, deixando que as boas memórias preencham o vazio deixado por quem se foi.

Esse novo projeto foi realizado em parceria com a Eis Editora, uma jovem editora de Belo Horizonte movida pela paixão por produzir livros que ajudem na formação do pequeno leitor e promovam momentos de qualidade com a família. Alguns de seus livros, segundo observa João Grossi, tratam de temas mais densos e pouco abordados pela literatura infantil. “‘Coração Esquecido’ não foge à regra”, destaca o escritor.

“Conheci a Iriam Starling, editora chefe da Eis, no Salão do Livro do Vale do Aço do ano passado. Ela cuida da produção de todos os livros da editora nos mínimos detalhes e me disse que só publica livros pelos quais se apaixona perdidamente. Naquela oportunidade, apresentei a ela o projeto deste livro e, desde então, não tocamos mais do assunto. No início deste ano, porém, a Iriam fez contato comigo e perguntou assim: ‘e aí, vamos lançar aquele livro lindo?’. Bem, parece que o ‘Coração Esquecido’ acabou tocando o coração de alguém, pensei (risos). O processo todo foi muito rápido, levou pouco mais de um mês para termos o livro pronto”, relata o autor.

As ilustrações de ‘Coração Esquecido’ levam a assinatura do ilustrador Robson Araújo, indicado pela editora. “O Robson fez um belíssimo trabalho para o ‘Coração Esquecido’. Conseguiu trazer para a produção elementos que casaram lindamente com o texto do João. Não só as crianças, mas também os adultos vão amar e se emocionar com essa história. É de lavar a alma”, comenta Iriam.

HISTÓRICO

Em 2014, por meio de um projeto do autor patrocinado pela Prefeitura Municipal de Ipatinga, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, foi lançada a primeira edição da série de livros infantis ‘Juca Cabeleira’, que narra em forma de poesia as aventuras de um menino que não gosta de cortar o cabelo, que aprende a voar com o vento e vai para o espaço. Naquela ocasião, toda a tiragem (3 mil exemplares) foi distribuída gratuitamente para as crianças da cidade, principalmente aquelas atendidas pela rede pública municipal de ensino, sendo contempladas 37 escolas municipais, 42 creches, além de bibliotecas públicas e comunitárias.

Já em 2016, o autor relançou os livros do ‘Cabeleira’, com recurso próprio, juntamente com um livro de atividades ilustradas com o personagem, obras que também estarão no estande dos Escritores do Vale do Salão do Livro.

“Agora, espero que meu novo trabalho, ‘Coração Esquecido’, siga o mesmo caminho de sucesso das minhas obras anteriores e faça companhia para os livros do ‘Juca Cabeleira’ nas prateleiras de livros espalhadas pela nossa região e Estado, que esteja sempre presente no dia-a-dia de muitas crianças por aí”, diz João Grossi.

SERVIÇO

Coração Esquecido. Lançamento.

Dia 15 de junho, sábado, às 15h, no Café Literário do Centro Cultural Usiminas.

