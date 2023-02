Autor de chacina em bar de Sinop(MT) se entrega á polícia nesta quinta

Um dos homens apontados como autor da chacina que deixou sete mortos em Sinop, Mato Grosso, se apresentou à polícia nesta quinta-feira (23). O responsável pela defesa de Edgar Ricardo de Oliveira, 30, já havia adiantado nessa quarta-feira (22) que ele se entregaria. O atirador estava foragido desde a última terça-feira (21), quando ele e o comparsa Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morto em confronto com a polícia nessa quarta, executaram as vítimas em um bar.

O crime ocorreu após os dois homens terem perdido uma quantia significativa de dinheiro em jogos de sinuca. Após ser alvo de deboche, a dupla foi embora em uma caminhonete branca e retornou armada. Um estava com uma pistola 380 e o outro com uma espingarda calibre 12, ainda segundo a Polícia Civil. As câmeras de segurança do bar registraram o momento das execuções.

No início da tarde dessa quarta, a polícia conseguiu apreender a espingarda e a caminhonete usadas pelos suspeitos em um terreno no bairro Vila Verde, na periferia da cidade. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais de Mato Grosso (BOPE-MT), com apoio de um avião da companhia aérea, realizou buscas para prender os suspeitos.

O delegado da Polícia Civil, Braulio Junqueira, responsável pelo inquérito, ouviu testemunhas sobreviventes e disse que não há duvidas sobre a motivação do crime e a dinâmica das mortes.

Segundo Junqueira, uma das vítimas, Getúlio Rodrigues Frasão Junior, de 36 anos, foi ao bar para almoçar com a mulher, Raquel Frasão, a filha, Larissa Frasão, e o amigo, Luiz Carlos, na manhã da terça-feira. Em um determinado momento, chegaram os atiradores ao local e desafiaram Getúlio a jogar. No local estavam nove clientes além dos criminosos.

Fonte : O Tempo