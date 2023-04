Autismo: Uma perspectiva única sobre o mundo

No último domingo, dia 2 de abril, foi comemorado é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data que busca chamar atenção para a importância de se compreender e aceitar as pessoas que vivem com essa condição. O mês de abril será dedicado à conscientização sobre esse assunto tão importante. O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social, além de apresentar comportamentos repetitivos e estereotipados que, infelizmente, na maioria das vezes, não são compreendidos pelas outras pessoas.

Embora o autismo seja uma condição que afete muitas pessoas em todo o mundo, muitas vezes a sociedade tem dificuldade em entender suas necessidades e maneiras de se comunicar. É importante lembrar que cada pessoa com autismo é única, não existe um padrão específico, um “pacote” para enquadrar e colocar as pessoas com TEA. Cada uma das pessoas dentro do Espectro Autista é única, com suas próprias habilidades e desafios.

Uma das principais características do autismo é a dificuldade em se comunicar e se relacionar socialmente. As pessoas com autismo podem ter dificuldade em interpretar e expressar emoções, entender piadas e sarcasmo, manter contato visual ou iniciar conversas, entre outras coisas. Além disso, muitas vezes apresentam comportamentos repetitivos e restritivos, como balançar o corpo ou se fixar em interesses específicos, o que é conhecido como Hiperfoco.

É importante lembrar que essas características não são uma escolha ou um comportamento inadequado, mas sim uma parte integrante do autismo, e muitas pessoas não entendem isso, justamente, por não entender o Transtorno do Espectro Autista. É por isso que a sociedade deve se esforçar para compreender e aceitar as pessoas com autismo, em vez de julgá-las ou tentar mudá-las.

Para as pessoas com autismo, o mundo pode ser um lugar confuso, complicado, e difícil de entender. As mudanças de rotina, as interações sociais e as novas experiências podem ser estressantes e desafiadoras. No entanto, existem estratégias que podem ajudar as pessoas com autismo a navegar no mundo de maneira mais confortável, como a criação de rotinas consistentes e previsíveis, a comunicação clara e direta e a oferta de apoio emocional, mas isso depende diretamente das pessoas com as quais as pessoas com TEA se relacionam, sem comentar, na dependência do conhecimento que a sociedade têm sobre o assunto. Ou seja, para uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o conhecimento sobre o assunto é extremamente importante, pois somente através desse conhecimento é que as pessoas poderão começar a entender as pessoas que se enquadram dentro do Transtorno do Espectro Autista. Só com esse conhecimento pode-se esperar algum tipo de compreensão.

É importante lembrar que o autismo não é uma escolha, mas sim uma parte da diversidade humana. As pessoas com autismo têm muito a oferecer ao mundo, e suas perspectivas únicas e habilidades especiais devem ser valorizadas e apreciadas. Quando a sociedade se esforça para compreender e aceitar as pessoas com autismo, estamos construindo um mundo mais inclusivo e acolhedor para todos.

Neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, vamos lembrar de valorizar e respeitar as pessoas com autismo. Vamos nos esforçar para compreender suas necessidades e maneiras de se comunicar, e para criar um mundo mais inclusivo e acolhedor para todos, entendendo que, algumas atitudes específicas, fazem parte de algo muito maior, e que precisam de ser entendidas, e respondidas com amor e compreensão.

Wanderson R. Monteiro

Bacharel em Teologia, graduando em Pedagogia, acadêmico correspondente da FEBACLA, coautor de 4 livros e vencedor de três prêmios literários.

([email protected])

São Sebastião do Anta – MG