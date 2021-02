Aulas remotas da rede municipal começam em março

110 profissionais foram selecionados e atuarão nas instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental

CARATINGA– No dia 1º de março começam as aulas remotas do ano de 2021. A equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte realizou nesta quinta-feira (18), a chamada dos professores que atuarão nas instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Ao todo 110 profissionais foram selecionados.

A classificação foi feita de acordo com os critérios da portaria de inscrição e classificação de candidatos para o exercício de função pública na Rede Municipal de Ensino. Além da necessidade da habilitação na área, critérios de desempate foram cruciais, como tempo de serviço prestado, avaliação de desempenho de 2020, diploma de pós-graduação na área da educação, entre outros.

A chamada aconteceu na Escola Municipal Glorinha Rocha Abelha e contou com a presença de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, com suporte na manutenção das medidas de distanciamento social e cuidados com a higiene.