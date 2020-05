Aulas da rede municipal têm plataforma online, material impresso e teletrabalho

CARATINGA- A suspensão temporária das aulas presenciais é uma forma de contribuir com o isolamento social indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) durante o período de pandemia. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga implantou, na segunda-feira (18), o Regime Especial de Atividades Não Presenciais e o Regime de Teletrabalho nas Instituições Municipais de Ensino, em consonância com as orientações dos órgãos competentes.

“O Regime Especial de Atividades Não Presenciais constitui-se de procedimentos específicos, meios e formas de organização das atividades escolares obrigatórias destinadas ao cumprimento das horas letivas legalmente estabelecidas, a fim de garantir a aprendizagem dos estudantes e cumprir propostas pedagógicas, nos níveis e modalidades de ensino oferecidas pelas escolas municipais. No Regime de Teletrabalho, o servidor público executará parte ou totalidade de suas atribuições fora das dependências das instituições”, explica a secretária de Educação Elaine Teixeira.

Para implementação do Regime Especial de Atividades Não Presenciais, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte elaborou o Plano de Estudo Tutorado (PET) que será entregue aos pais ou responsáveis dos alunos da Educação Infantil (1º e 2º Período),do Ensino Fundamental I e do EJA, pela internet ou impresso, na escola ou nos pontos de embarque e desembarque para os alunos da zona rural, de acordo com a logística organizada pela diretoria, garantindo o distanciamento social e adotando todas as medidas de segurança indicadas pela Secretaria de Saúde.

Para as crianças da Educação Infantil matriculadas nos CEIMs – Centros Municipais de Educação de Caratinga (Creche), o Regime Especial de Atividades Não Presenciais, será por meio do uso das TICs (Tecnologias da Comunicação), com o objetivo de manter o vínculo afetivo entre os servidores e as mesmas. Serão encaminhadas histórias, músicas e outras sugestões de cunho pedagógico para os pais ou responsáveis executarem com seus filhos sem caráter obrigatório para os mesmos.

CARATINGA EDUCA

Na situação inesperada de isolamento social, a criação de um modelo pedagógico se tornou desafio. De acordo com Elaine Teixeira, diante do fechamento das escolas por tempo indeterminado é importante manter o vínculo com a família e a rotina de estudos do aluno. “Tínhamos em mãos a missão de encontrar solução para suas 45 Instituições de Ensino e aproximadamente 5800 alunos, que se encontram num território marcado por diferenças econômicas, sociais e culturais”.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga disponibilizou a plataforma digital “Caratinga Educa” para acesso livre, de todos os servidores, alunos, pais ou responsáveis, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, sem caráter obrigatório, com o objetivo de oferecer mais um suporte. Nela encontra-se conteúdo pedagógico, como jogos interativos, vídeos, poemas, teatros, histórias, músicas e os PETs.