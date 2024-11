Projeto Movimente é uma do Conselho Municipal de Saúde com Equipe E-Mult e SAE

CARATINGA – Na última quinta do mês de outubro, o Projeto Movimente em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, Equipe E-Mult e SAE, realizaram o Aulão do Outubro Rosa. O evento, que está no calendário do projeto, tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Além do Aulão que já é referência do Projeto Movimente, este ano, as equipes do Conselho, E-Mult e SAE contribuíram com uma breve palestra do nutricionista Davi Cathoud, sobre a importância da alimentação saudável na prevenção do câncer, aferição de pressão e glicemia capilar, testagem rápida para IST’S e distribuição de preservativos.

Houve também, participação especial da professora de fitdance, Rayssa Pimentel, que é filha do saudoso Alex Pimentel, que era proprietário da Academia X-Trainers.

As professoras do Projeto Movimente, Karen e Nathália reforçam que as aulas acontecem toda terça e quinta, a partir das 18h30, na Praça do Menino Maluquinho. E o Aulão encerra o ano de atividades no calendário de eventos. “Mas as aulas continuam e convidamos a todos para continuar cuidando da saúde do corpo e da mente”, avisam as professoras.