Através de câmeras de segurança, filho descobre caminhão que teria atropelado e matado o pai

UBAPORANGA – Alcinei Marcos Helena, 40 anos, procurou a reportagem do Diário de Caratinga nesta terça-feira (9), e disse que encontrou o caminhão que teria atropelado e matado seu pai, Expedito Pereira Helena, 83 anos. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (8), no KM 512, da BR-116, em Ubaporanga. O corpo do idoso que carregava milho em um carrinho de mão foi encontrado por pessoas que passavam pelo local, às margens da rodovia.

CÂMERAS DE SEGURANÇA

Alcinei contou que logo após saber da morte de seu pai, começou a percorrer por estabelecimentos que ficam às margens da BR-116, próximo ao local do atropelamento, para desvendar o que aconteceu.

Baseado nas imagens de câmeras de segurança, Alcinei disse que às 5h23min50s, seu pai estava chegando próximo à ponte onde houve o atropelamento e demorou alguns minutos para passar um carro de passeio, que foi às 5h25min35s. Ainda segundo Alcinei, às 5h26min35s, um caminhão passou e estava com o farol apagado, e meio balançando. “Procurei outras câmeras e constatei um caminhão parando às 5h30min17s, em um estabelecimento. O caminhoneiro desce, olha o amassado, deixa cair uma peça vermelha, e sai em atitude suspeita, parecendo que ele estava transtornado. E no local do acidente estavam os destroços vermelhos também. Aparentemente o caminhoneiro estava em estado crítico”, contou o filho do senhor Expedito.

Alcinei disse que já passou todas as filmagens que conseguiu para a Polícia Rodoviária Federal. “Não tive contato com quem estava dirigindo, mas com o proprietário do caminhão, que ficou transtornado, me ofereceu ajuda. O inquérito será passado para a delegacia de homicídios. Tive apoio da Polícia Civil e da PRF, e agora espero que a justiça seja feita”, ressaltou.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Cézar, disse que pelas imagens passadas por Alcinei, não seria possível afirmar que o veículo está relacionado ao atropelamento, porém o proprietário esteve na PRF e confirmou que era o seu caminhão envolvido no acidente. “Ele (proprietário do caminhão) disse que o motorista ficou em estado de choque depois do ocorrido, e agora vamos fazer a ocorrência e tomar as medidas necessárias”, disse Fernando Cézar.