Através das redes sociais, padres mantêm zelo pastoral em suas paróquias

CARATINGA – Desde a publicação do Decreto Episcopal de dom Emanuel, no último dia 19 de março, paróquias e comunidades estão com os eventos celebrativos comunitários suspensos por 30 dias.

Na impossibilidade de realizar as celebrações com a presença do povo, padres de diversas paróquias estão utilizando das redes sociais, em especial do Facebook, para transmissão ao vivo de celebrações eucarísticas, bênçãos do Santíssimo Sacramento, recitação da oração do Terço e da Consagração a Nossa Senhora, entre outros.

Além das transmissões ao vivo pelo Facebook, tem crescido também a utilização de canais no YouTube, como é o caso do pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Caratinga, frei Henrique Siqueira, e do pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Conceição de Ipanema, padre Dione Leandro, que têm publicado diariamente reflexões e meditações para o fiéis.

No mesmo sentido, na última semana, após as repetidas audiências gerais do Santo Padre, o Papa Francisco, através das redes sociais, o site Vatican News publicou artigo com título “Redes Sociais ajudam a transformar as casas do mundo inteiro em Igrejas domésticas”. Conforme a publicação, o cancelamento das celebrações presenciais aconteceu em todo o país e a utilização das redes sociais permite que a distância entre o pastor e o rebanho se torne apenas física. “Estamos ajudando as famílias, para que tornem as suas casas uma verdadeira Igreja doméstica”, diz a notícia.

Recentemente, o assessor diocesano da Pastoral da Comunicação, diácono Leonardo Augusto, valorizou o trabalho da Pastoral da Comunicação (Pascom) na articulação junto aos padres para que o anúncio da Palavra não ficasse restrito nesse momento de crise. Pediu aos agentes da Pascom que permanecessem firmes e perseverantes, apesar de qualquer obstáculo ou desafio. “Não vamos desanimar, não vamos deixar que as dificuldades tirem do nosso coração essa satisfação de fazer com que o Reino de Deus aconteça também pelas mídias sociais. Tirem do nosso coração a satisfação de proporcionar às nossas paróquias esse encontro, essa interatividade que ajuda no fortalecimento da alma, no fortalecimento da fé”, disse o diácono.

Confira as páginas de algumas paróquias no Facebook:

-Paróquia Catedral de São João Batista, Caratinga

-Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, Carangola

-Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Caratinga

-Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Vermelho Novo

-Paróquia de Nossa Senhora de Nazareth, Lajinha

-Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Caratinga

-Paróquia de Santa Bárbara, Santa Bárbara do Leste

-Paróquia de Santa Luzia, Carangola

-Paróquia de Santa Margarida, Santa Margarida

-Paróquia de Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Minas

-Paróquia de Santo Estevão, Iapu

-Paróquia de São Simão, Simonésia

-Paróquia do Bom Pastor, Manhuaçu

-Paróquia Nossa Senhora da Penha, Ipaba

-Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vilanova

-Paróquia São Judas Tadeu, Caratinga

-Paróquia São Mateus, Faria Lemos

-Paróquia São Sebastião, Inhapim

-Paróquia Senhor Bom Jesus, Manhumirim

Fonte: Site Diocese de Caratinga