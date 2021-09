Ator “mora” no coreto por 72 horas

Thales Henrie encena o espetáculo ‘ERMO: A vida em exposição’

CARATINGA- Bicicleta, mesa e até uma cama compondo o cenário de um apartamento no correto da Praça Cesário Alvim. O local é ocupado desde a madrugada de quinta-feira (9), pelo ator Thales Henrie, onde permanecerá confinado até amanhã.

“Morar” no coreto por 72 horas tem um objetivo. Trata-se do espetáculo “ERMO: A vida em exposição”, produzido pela Casa Viva Meraki e estrelado por Thales, que destaca que não trata-se de apenas uma peça, mas, o compartilhamento de uma experiência vivida por muitos nos últimos meses. “Deixo o meu corpo de ator exposto aos olhares, as críticas e aberto para diversas opiniões. O que somos? Ficar sozinho, sem companhia é incrível, mas pode ser doloroso, pode ser preocupante e pode ser enlouquecedor”.

A proposta é vivenciar a experiência da exposição em praça pública e compartilhar um texto que ele escreveu no ano de 2017. “Um texto que dialogo diretamente com o isolamento social devido a covid-19, uma vida privada repleta de ficções e que se afasta e se isola do convívio social”, destaca.

SINOPSE

Isolado em sua própria mente, até que ponto o ser humano é capaz de se privar, viver apenas para si, sem necessidade do outro?

O convívio social sempre foi obstáculo para muitos e em diversas épocas.

ERMO evidencia a constituição subjetiva e a dimensão individual/coletiva de um sujeito e aponta para os processos de relação com o mundo, colocando em destaque as tensões entre realidade e ficção: “Como definir se o que vivo e enxergo trata-se da realidade ou apenas de uma ficção elaborada pela minha singularidade?”.