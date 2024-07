Atletismo de Caratinga em Recife

Caratinguense garantiu vaga para participar dos Jogos Escolares Brasileiros, em Pernambuco

DA REDAÇÃO- A atleta Bianca Medina, de apenas 13 anos de idade fez história para Caratinga nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG)- Etapa Estadual, na modalidade Atletismo.

Ao vencer a prova de 80 metros no módulo 1, Bianca garantiu sua vaga para participar dos Jogos Escolares Brasileiros – JEB´s que acontecem de 20 a 24 de setembro em Recife/PE. Será a primeira vez que uma atleta caratinguense do atletismo participará da competição. Em 2018, a atleta Ana Laura Vilela do ciclismo participou da Etapa Nacional em Natal/RN e conquistou três medalhas de ouro.

Bianca, moradora do distrito de Santa Efigênia e aluna da Escola Estadual Venceslau José da Silva começou a participar de competições de atletismo através dos Jogos Estudantis de Caratinga em 2019 e logo ganhou destaque vencendo a competição por três vezes consecutivas e em todas batendo o recorde da prova.

Sua primeira participação no JEMG aconteceu ano passado, em Uberaba, quando tinha 12 anos de idade, e competiu com alunas de até 14 anos ficando em 9º lugar no Estado. Vista como um fenômeno, manteve os treinamentos semanalmente com o suporte do atleta Rafael Tobias e neste ano, com o suporte do graduando Denner Oliveira, o fruto do empenho e dedicação veio com a inédita medalha para Caratinga, muito comemorada por toda a delegação de Caratinga, pais e direção da Escola no Parque Olímpico de Governador Valadares.

Além de Bianca, o atleta Ícaro Maia, da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes também foi um dos destaques da participação do município conquistando o 4º lugar no Estado na prova de 150 metros módulo 1, ficando a apenas 3 milésimos de segundo do pódio, e a 23 milésimos do primeiro lugar. Já na prova de 2000 metros finalizou a participação com o 8º lugar. Na prova de arremesso de peso feminino módulo 2, a aluna Lara Pascoaline, da Escola Professor Jairo Grossi finalizou a competição com a 6ª melhor marca no Estado.

Agora, Caratinga participará da Etapa Estadual nos dias 5 a 10 de agosto em Governador Valadares com as modalidades de vôlei de praia módulo 1 masculino (campeão da Regional em Caratinga) com a Escola Estadual Princesa Isabel e com o atleta Bruno da Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla (vice-campeão na Etapa Regional), além de atletas nas modalidades de taekwondo e tênis de mesa.