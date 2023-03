Atletismo de Caratinga em destaque

“Léo Formigão” e Evaristo Moura sobem ao pódio e conquistam medalhas

DA REDAÇÃO- Os atletas de Caratinga seguem se destacando em competições em todo o País. Desta vez, Leonardo Cornélio e Evaristo Hoste de Moura apresentam os seus resultados.

LEONARDO CORNÉLIO

Leonardo Cornélio, o “Léo Formigão” foi campeão em sua categoria no “Desafio Boachá”, em Raul Soares. A corrida de 5 km aconteceu no dia 18 de março. Em fevereiro, o atleta já havia ganhado também em 1° lugar, em Raul Soares, na corrida de São Sebastião.

Já neste sábado (5), ele participará do “Insanity Mountain” Pico da Bandeira 2023, evento multiesportivo com modalidades de montanha, que acontecerá em Alto Caparaó. Já no mês de abril, Leonardo vai competir na” Meia Maratona Internacional” da cidade de São Paulo.

EVARISTO MOURA

Evaristo Hoste de Moura comemora os resultados nas duas últimas provas em que participou. Na Corrida “Fazemos a Diferença “, etapa Maracanã, que aconteceu no dia 26 de fevereiro, no Rio de Janeiro, ele subiu ao pódio obtendo a segunda colocação na classificação geral. “A prova consistiu em duas voltas em torno do Estádio do Maracanã. O trajeto foi de cerca de 4 km”, destacou.

Já a segunda corrida aconteceu na manhã de domingo (19), a “Segunda Corrida Ecológica de Vermelho Novo”, evento idealizado pela prefeitura. “Corri 5 km tendo alcançado a terceira colocação na faixa etária masculina 55 a 59 anos”.

Evaristo agora se prepara para sua próxima participação, em Governador Valadares, na “Night Runner Rock’n Roll”, no dia 1° de abril. “Fica a minha gratidão a toda a equipe que coordena o Bolsa Atleta Municipal da Prefeitura Municipal de Caratinga, responsável por viabilizar os custos de minhas inscrições e hospedagens nas provas”, afirma.