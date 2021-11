Atlética Gorillas de Educação Física do UNEC é bi campeã do Universitário

CARATINGA – Caratinga recebeu entre sexta-feira (12) e segunda-feira (15), a 2ª edição do evento esportivo “Universitário”. A primeira edição aconteceu em 2019, e devido a pandemia da Covid-19, só foi possível a realização de uma nova edição neste ano. “E a espera valeu a pena! Se a primeira edição foi disputada entre atléticas de Caratinga, a edição de 2021 do UVT, além das atléticas locais trouxe a cidade atléticas de Ipatinga, Manhuaçu e Teófilo Otoni totalizando 230 atletas participantes”, observa a coordenação.

Nos 4 dias de evento, além de disputas nas modalidades de Futsal, Voleibol, Handebol, Basquete, Futevôlei, Vôlei de Praia, Peteca e Tênis de Mesa houve muito entretenimento e diversão com festas diurnas na Arena do evento localizada no América Futebol Clube e nas festas noturnas que trouxeram a Caratinga grandes nomes do cenário musical nacional como o DJ Rennan da Penha, Felguk e o cantor PK.

Leandro Viana, um dos organizadores do evento, enfatiza que eventos dessa natureza são importantes para a cidade, não apenas esportivamente, mas principalmente economicamente. “Recebemos em nossa cidade diversas pessoas durante esses 4 dias, o que movimentou o comercio de diferentes setores: hotelaria, serviços, alimentação, supermercados, farmácias, entre outros. O esporte tem um papel relevante quando aliado ao turismo local. Gostaria de agradecer imensamente a todas as atléticas participantes: Gorillas, Albatroz e Alcateia do UNEC, Pitbull’s e La Fênix da Rede Doctum de Ensino, Gorilaz da Rede Pitágoras de Ipatinga, a Preguiça Doida da Universidade Federal de Teófilo Otoni, a atlética Wild Wolves da Faculdade do Futuro e Tigrão da UNIFACIG, ambas de Manhuaçu. Com certeza a cada nova edição do evento, observamos a organização dos estudantes universitários e o fortalecimento das atléticas. E também agradecer aos nossos parceiros sem os quais não seria possível realizar um evento desse tamanho: Rede Doctum de Ensino, Prefeitura de Caratinga, Signet, Villa Choppana, Restaurante Dona Ló, Quality Fruit, Cachaça Monkey, ACIC (Associação Comercial e Industrial de Caratinga), Peleja Sports, Wegas Chopp e AR Uniformes”.

Confira as classificações da competição:

Futsal Masculino

1º lugar – Atlética La Fênix / Doctum

2º lugar – Atlética Pitbull’s / Doctum

Futsal Feminino

1º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

2º lugar – Atlética Albatroz / UNEC

Voleibol Masculino

1º lugar – Atlética Albatroz / UNEC

2º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

Voleibol Feminino

1º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

2º lugar – Atlética Pitbull’s / Doctum

Handebol Masculino

1º lugar – Atlética Preguiça Doida / UFVJM (Teófilo Otoni)

2º lugar – Atlética Pitbull’s / Doctum

Handebol Feminino

1º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

2º lugar – Atlética Pitbull’s / Doctum

Basquete Masculino

1º lugar – Atlética Albatroz / UNEC

2º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

Futevôlei Masculino

1º lugar – Atlética Gorillas /UNEC

2º lugar – Atlética La Fênix / Doctum

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar – Atlética Albatroz / UNEC

2º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

Vôlei de Praia Feminino

1º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

2º lugar – Atlética Pitbull’s / Doctum

Peteca Masculino

1º lugar – Atlética La Fênix / Doctum

2º lugar – Atlética Pitbull’s / Doctum

Peteca Feminino

1º lugar – Atlética Pitbull’s / Doctum

2º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

Tênis de Mesa Masculino

1º lugar – Atlética Pitbull’s / Doctum

2º lugar – Atlética Gorillas / UNEC

Tênis de Mesa Feminino

1º lugar – Atlética Albatroz / UNEC

2º lugar – Atlética Albatroz / UNEC

BOX

Atlética Campeã Geral

GORILLAS / EDUCAÇÃO FISICA – UNEC (CARATINGA)

Vice-campeã

ALBATROZ / UNIFICADA – UNEC (CARATINGA)