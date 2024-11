Atlética Albatroz é campeã dos JUV´s

DA REDAÇÃO- Aconteceu entre os dias 15 a 17 de novembro no município de Timóteo, o campeonato JUV – Jogos Universitários do Vale do Aço. Caratinga foi representado pelas atléticas Albatroz do UNEC e Lá Fênix da DOCTUM.

As atléticas de Caratinga participaram nas modalidades de basquete, futsal, fut7, handebol, sinuca, tênis de mesa, voleibol e e-sports – modalidade futebol Fifa, sendo a atlética Albatroz campeã nas modalidades de fut7 masculino, futsal feminino, voleibol feminino, handebol masculino e vice campeã no futsal masculino, basquete feminino, tênis de mesa masculino, sinuca misto e peteca feminino. Ao todo 65 atletas de Caratinga participaram do evento. A atlética Albatroz sagrou-se Campeã Geral da competição.